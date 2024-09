F1 : Invité à quitter Red Bull, Verstappen lâche sa réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ingénieur reconnu, Adrian Newey va poursuivre sa carrière chez Aston Martin après avoir officié chez Red Bull. Au sein de cette dernière écurie, il avait d’ailleurs noué de très bons liens avec Max Verstappen. Et si cela avait un impact sur l’avenir du Néerlandais ? L’invitation a été lancée à Verstappen de rejoindre Aston Martin et le principal intéressé n’a pas manqué de répondre.

Bien au courant des liens qui unissent Max Verstappen et Adrian Newey, Mike Krack, Team Principal de l’équipe Aston Martin, n’a pas manqué d’interpeller le triple champion du monde chez Red Bull, pour son avenir. « Je pense que cela ouvre beaucoup de portes pour l’avenir. La porte pour Max Verstappen est toujours ouverte, je pense que c’est le cas pour chaque équipe », a lâché Krack. Le message est donc passé à Verstappen.

F1 : Une officialisation tombe, Max Verstappen invité à quitter Red Bull ! https://t.co/1ljxRgHIfV pic.twitter.com/xb7O4fIP2H — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

« J’ai d’autres soucis en ce moment »

Bien évidemment, la réponse de Max Verstappen était attendue. Serait-il prêt à rejoindre Adrian Newey chez Aston Martin ? Dans des propos rapportés par NextGen Auto, le pilote Red Bull a fait savoir : « J’ai d’autres soucis en ce moment auxquels je prête beaucoup d’attention et sur lesquels je travaille, donc c’est peut-être quelque chose auquel je peux penser pour l’avenir. Mais pas maintenant ».

Verstappen content de voir Newey chez Aston Martin

Très proche d’Adrian Newey, Max Verstappen a également réagi à la nomination de ce dernier chez Aston Martin. « Pour être honnête, c’est bien. Adrian et moi, nous avons une très bonne entente. Pour être honnête, c’est bien. Adrian et moi, nous avons une très bonne entente. Bien sûr, j’ai toujours dit que j’aurais aimé qu’il reste, j’ai poussé pour cela, mais à un moment donné, on ne peut pas revenir en arrière, alors on est simplement content pour les gens qui recherchent de nouveaux défis », a confié le pilote Red Bull.