F1 : L’annonce surprise d’Alonso sur sa retraite

Après avoir fait une pause de deux ans, Fernando Alonso est revenu en Formule 1 en 2021, chez Alpine. Désormais sous contrat jusqu'en 2026 avec Aston Martin, le double champion du monde continue d’évoluer en F1 à l’âge de 43 ans. Mais il ne s'imaginait pas rester aussi longtemps et pensait même arrêter sa carrière dès 2009.

Âgé de 43 ans et sous contrat jusqu’en 2026 avec Aston Martin, Fernando Alonso pourrait toujours être en Formule 1 à 45 ans. Une longévité impressionnante à laquelle ne s’attendait pas le principal intéressé. Invité du podcast Beyond The Grid, le double champion du monde a révélé qu’il pensait arrêter sa carrière en 2009, après avoir signé chez McLaren.

« J’étais sûr à 99 % que 2009 serait ma dernière saison en Formule 1 »

« Ce que je dirais, c’est que lorsque j’ai remporté le championnat en 2006, puis que j’ai rejoint McLaren, j’avais un contrat de trois ans — 2007, 2008, et 2009. J’étais sûr à 99 % que 2009 serait ma dernière saison en Formule 1. C’était mon plan. Très clair dans ma tête. J’avais gagné le championnat en 2005, encore en 2006, je rejoignais McLaren pour trois ans, et c’était mon dernier contrat, dans ma tête », a déclaré Fernando Alonso, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« J’avais déjà réalisé mon rêve, j’avais gagné le championnat deux fois »

« Peut-être qu’il n’y avait pas vraiment de raison, mais quand j’ai signé ce contrat de trois ans, pour moi c’était un engagement long terme. D’accord, trois ans peuvent sembler longs, mais de toute façon, c’était la fin, tu vois ? J’avais déjà réalisé mon rêve, j’avais gagné le championnat deux fois. C’était au-delà de mes rêves les plus fous, devenir champion de F1. Alors que pouvais-je faire de plus ici ? », a poursuivi Fernando Alonso. « Donc j’ai signé avec McLaren en espérant gagner plus de titres, plus de courses. Mais après la F1, il y avait une autre vie, et même pas forcément autour des sports moteurs. Je pensais que j’aurais une famille, que je ferais des choses normales, des journées normales. Je ne pense pas que le Fernando Alonso de 19 ans, chez Minardi en 2001, trouverait étrange ces 400 Grands Prix, car je ne pensais pas trop à l’avenir. Mais en 2007, c’est sûr, cela aurait été une surprise. »