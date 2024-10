Equipe de France : Il annonce le successeur de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En pleine tempête, Didier Deschamps s'accroche. Malgré les remarques désobligeantes au sujet de sa longévité au poste de sélectionneur, le champion du monde 2018 se projette avec les Bleus, au moins jusqu'au prochain Mondial en 2026. En cas de départ dans deux ans, un favori se dégage selon les dires de Rolland Courbis, ancien coach de l'OM.

Le dernier mandat de Didier Deschamps risque d’être agité jusqu’au bout. Après douze ans de bons et loyaux services, certains supporters espéraient du changement, du sang neuf à la tête d’une équipe de France en pleine reconstruction après les retraites de Raphaël Varane, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann. Mais conforté par la FFF, Deschamps a bien l’intention d’aller au bout de son contrat, qui expirera après le Mondial 2026.

Au micro de Télé Matin, Rolland Courbis s’est exprimé sur les difficultés rencontrées par Deschamps. « Si on parle de Didier, je pense qu’il est en train de traverser une période compliquée. Si cette période est compliquée, ce n’est pas sa faute à lui. Lui, il est passionné de football, on lui reproche d’avoir signé dernièrement pour quatre ans… Passionné de football que je suis moi aussi, si j’avais eu la possibilité de signer huit ans, j’aurais signé huit ans » a-t-il déclaré.

Courbis désigne son successeur

Le technicien a aussi une idée de qui pourrait le remplacer dans deux ans. « A partir du moment où Didier sera changé entre guillemets, c’est difficile de trouver mieux que Zinedine Zidane dit Zizou. Oui, c’est moi qui ai trouvé ce surnom, mais sans le faire exprès. C’est assez marrant parce que ça lui est resté. Quand on est entraineur et qu’on est passionné de football comme je le suis, c’est un peu un cadeau du ciel d’avoir la possibilité d’entrainer un footballeur comme Zizou, mais aussi un gars comme Zizou. J’ai le plaisir de connaitre aussi sa famille, et c’est aussi une famille exemplaire, avec une modestie… » a confié l’ancien coach de l’OM.