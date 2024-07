Varane - RC Lens : C’est déjà terminé ?

Alexis Brunet

Le RC Lens a de grands projets pour cet été. Il devrait y avoir beaucoup de mouvements, mais le club du nord de la France veut rester ambitieux. Dans ce sens, il aimerait bien s’offrir les services de Raphaël Varane, qui est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United. Mais le défenseur central pourrait bien rejoindre une autre formation.

Le RC Lens est rentré dans une nouvelle ère. Grand artisan de la montée en puissance des Sang et Or ces dernières années, Franck Haise a décidé de quitter le nord de la France, pour débarquer plus au sud, à l’OGC Nice.

Le RC Lens vise du lourd

Pour remplacer Franck Haise, le RC Lens a décidé de miser sur Will Still, qui avait fait du bon boulot du côté du Stade de Reims. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ancien coach rémois pourrait entraîner à l’avenir Georges Mikautadze. Le Géorgien est suivi par Lens, tout comme par l’AS Monaco ou bien Lyon. En défense centrale, les Sang et Or aimeraient frapper un autre gros coup en faisant revenir Raphaël Varane.

Mercato - RC Lens : Un transfert est bouclé ! https://t.co/IhYJuf5W28 pic.twitter.com/ACSI777JoF — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Varane discute avec Côme