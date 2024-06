Varane - RC Lens : La rencontre qui peut tout faire basculer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de rejoindre l'équipe de son choix, Raphaël Varane n'aurait reçu aucune nouvelle du RC Lens, visiblement trop limité sur le plan économique pour passer à l'action. Alors, l'ancien défenseur de Manchester United se serait rapproché de Côme, dirigé par Cesc Fabregas. Il devrait se rendre en Italie très prochainement pour discuter d'une possible arrivée.

Raphaël Varane est usé. A 31 ans, le défenseur français pourrait entamer cet été le dernier grand défi de sa carrière. Libre de tout contrat avec Manchester United, le champion du monde 2018 avait évoqué trois possibilités. « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n'y revient pas en général. Le plus probable aujourd'hui c'est que je finisse à Manchester ou à Lens » avait-il confié dans les colonnes de GQ en 2023. C'est certain, ce ne sera pas le club anglais. Pour le RC Lens, c'est mal parti.

Le RC Lens limité dans ce dossier ?

Patron du club nordiste, Joseph Oughourlian avait laissé entendre que cette piste était trop onéreuse. « Je n’ai pas cette information que le dossier était avancé. Je ne me reconnais pas dans beaucoup d’articles. Pour un investissement comme ça, quelqu’un m’aurait sans doute consulté. Pour le fan que je suis, c’est mon rêve. Pour le président, il n’y a pas de négociation, il faudra voir les éléments financiers. Quand on fait un discours de rigueur, il faut regarder les éléments » a confié le président du RC Lens il y a quelques semaines.

Varane va filer en Italie ?

Raphaël Varane pourrait donc trahir sa parole, étant donné que le Real Madrid semble avoir, également tourné la page. Dernièrement, l'ancien international français se serait rapproché de Côme, visiblement très actif sur ce mercato. Selon les informations de Fabrizio Romano, Varane devrait se rendre en Italie très prochainement pour s'entretenir avec le dirigeant du club italien, un certain Cesc Fabregas. Les deux hommes devraient discuter des termes du contrat dans les prochains jours.