Mercato - PSG : Un transfert à la Varane au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Entre Leny Yoro et le PSG, l’histoire pourrait ne jamais commencer. Et pour cause, le défenseur central de 18 ans du LOSC ne jurerait actuellement que par le Real Madrid et serait capable de l’attendre un an supplémentaire. De plus, à la Casa Blanca, on le qualifierait de transfert pour les 10 prochaines saisons, comme Raphaël Varane avant lui.

Leny Yoro (18 ans) est déjà l’une des options les plus attrayantes sur le marché des défenseurs. Luis Campos ne s’y trompe pas. Le conseiller football du PSG pousse depuis plusieurs mois et plus précisément cet hiver comme le10sport.com vous le dévoilait en janvier dernier pour attirer l’international espoir français pour lequel le LOSC réclamerait minimum 60M€.

Le Real Madrid pense à un coup à la Varane avec Yoro

Le PSG se frotte entre autres à Liverpool, Manchester United et surtout au Real Madrid. À en croire les informations de Relevo , certains membres décideurs du champion d’Europe estimerait qu’en le faisant venir à Madrid, ils recruteraient un défenseur pour les 10 prochaines années il est un « talent générationnel ». Un joueur pour une décennie y déposerait donc ses valises comme l’a fait Raphaël Varane au même âge en 2011, lui qui était resté jusqu’en 2021.

Leny Yoro prêt à tout pour le Real Madrid ?