F1 - Red Bull : Verstappen veut tourner la page !

Après avoir surpassé tous ses adversaires la saison dernière, Max Verstappen se montre davantage en difficulté cette année. Bien qu’il soit leader au classement général, le Néerlandais de Red Bull n’a pas remporté la moindre course depuis le Grand Prix d'Espagne le 23 juin et souhaite rapidement mettre fin à cette disette.

La série devient longue pour Max Verstappen. Habitué à écraser la concurrence, le pilote Red Bull doit prendre son mal en patience depuis le 23 juin, date de sa dernière victoire en Grand Prix sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Le triple champion du monde en titre reste néanmoins en tête du classement général avec 354 points, devant Lando Norris et Charles Leclerc. Une compétitivité qui plaît aux fans, mais moins à Verstappen, nostalgique de ses succès passés et qui désire tourner la page en se projetant déjà sur la saison à venir.

« Redevenir plus compétitifs et pouvoir nous battre à nouveau pour la victoire »

« J'essaye de rester calme et de me concentrer sur ce que l'on peut contrôler, en essayant d'améliorer la voiture. C'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment pour redevenir plus compétitifs et pouvoir nous battre à nouveau pour la victoire », a confié Verstappen à l’AFP avant le Grand Prix du Mexique.

« Améliorer la voiture, un point que nous devons essayer de régler pour l'année prochaine »

« Les autres équipes ont rattrapé leur retard, elles ont fait du très bon travail, elles ont compris leur voiture. De notre côté, nous avons eu une bonne année l'an dernière - une très bonne même - nous avons ensuite essayé d'améliorer la voiture, ce que nous avons réussi à faire mais pas dans tous les domaines, un point que nous devons essayer de régler pour l'année prochaine », poursuit Verstappen, pas vraiment emballé en voyant la concurrence s’intensifier : « L'année dernière, j'aimais aussi gagner et j'aimais être devant - j'ai beaucoup apprécié la saison dernière. (…) Gagner avec 30 secondes d'avance est également très agréable ».