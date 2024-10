Mercato - PSG : La catastrophe évitée avec Ronaldinho !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en 2001, Ronaldhinho avait fini par quitter le club de la capitale en 2003. Le Brésilien avait alors pris la direction du FC Barcelone. Un coup dur pour l’entraîneur parisien de l’époque, Vahid Halilhodzic. Mais voilà que le PSG ne pouvait tout simplement pas se permettre de conserver Ronaldinho, sans quoi une catastrophe allait arriver…

Aujourd’hui encore, Ronaldinho fait partie des plus grosses ventes de l'histoire du PSG. En 2003, le club de la capitale avait fini par se séparer du phénomème brésilien, le vendant alors au FC Barcelone pour près de 32M€. A Paris, on aurait bien évidemment aimé continuer l’aventure avec Ronaldinho, mais ce n’était tout simplement pas possible comme l’a révélé Vahid Halilhodzic, ancien entraîneur du PSG.

« Le PSG ne pouvait pas supporter son salaire »

Pour Eurosport, Vahid Halilhodzic a évoqué le départ du PSG de Ronaldinho et les raisons qui justifiaient cette décision. L’ex-entraîneur parisien a alors expliqué : « Vous savez à ce moment-là, le club était dans une crise financière énorme. L'actionnaire principal de l'époque demandait des restrictions de partout. Pourquoi le PSG n'a pas pu garder Ronaldinho en 2003 ? Parce qu'il ne pouvait pas supporter son salaire et les autres choses programmées dans son contrat ».

« A l'époque la DNCG aurait pu rétrograder le PSG en L2 si on le gardait »

« Au début de la préparation, on m'a dit : 'on ne peut pas garder Ronnie'. Le président Francis Graille voulait le vendre car la situation financière était catastrophique. Les dirigeants m'ont montré le contrat annexe de Ronnie. Ils ne pouvaient pas supporter cette charge économique et à l'époque la DNCG aurait pu rétrograder le PSG en L2 si on le gardait », a ensuite poursuivi Halilhodzic à propos de ce transfert de Ronaldinho.