MMA - UFC : Insulté par McGregor, Kamaru Usman enrage

Florian Barré

En début de semaine, Conor McGregor s’est amusé à insulter plusieurs superstars de l’UFC. Parmi celles-ci, on pouvait retrouver Ilia Topuria, Leon Edwards, Alexander Volkanovski, Khabib Nurmagomedov ou encore… Kamaru Usman. Pour l’heure, seul le Nigérian a répondu aux insultes de l’Irlandais, qui l’a notamment comparé à un malteser. Agacé, « The Nightmare » a demandé au « Notorious » de se concentrer pour être un « bon père ».

De retour après trois ans d’absence, Conor McGregor profite de la hype qui l’entoure actuellement - avant d’affronter Michael Chandler le 29 juin prochain - pour faire parler de lui. Lundi soir, lors d’un live sur la plateforme Kick, l’Irlandais s’est exprimé au sujet de plusieurs noms réputés de l’UFC, sur un ton moqueur. Parmi les cibles de l’ancien champion poids plumes et légers, on retrouve Kamaru Usman. The Notorious a notamment attaqué le Nigérian sur son physique : « Kamaru Usman ? Qu’il aille se faire foutre, c’est un minable. Une petite tête chauve de malteser. » a-t-il lâché.

MMA : L’UFC bientôt dépassé par le PFL ? Doumbè se prononce https://t.co/YImMujGAtL pic.twitter.com/erm1neIE5s — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Poses cette bouteille de Whisky »

Forcément, cette insulte n’est pas restée sans réponse bien longtemps. Usman a réagi via Pound 4 Pound , déclarant qu’il avait essuyé le refus de combattre de McGregor à deux reprises : « Tu ne peux pas dire que je suis un minable, Conor. Si tu voulais une opportunité de me combattre, je t’ai donné deux fois cette opporutnité. Je pense qu’il vaut parfois mieux que tu poses cette bouteille de Whisky et que tu sois un bon père et un bon modèle ».

Usman prend la défense de Khabib