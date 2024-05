MMA - UFC : Khabib, Volkanovski, Topuria, Usman… McGregor s’en prend à plusieurs stars !

Florian Barré

Alors qu’il fait son retour dans à peine plus d’un mois à l’UFC, ce après trois ans d’absence, Conor McGregor semble se préparer sérieusement. Pour être au maximum de ses capacités face à Michael Chandler, « The Notorious » a totalement arrêté l’alcool depuis plusieurs semaines. Ainsi, c’est totalement sobre que le combattant irlandais s’est amusé à se moquer de nombreuses superstars de l’UFC.

Ce lundi soir, Conor McGregor s’est exprimé lors d’un live sur Kick au sujet de certains grands noms actuels de l’UFC. De retour activement sur la planète MMA, l’Irlandais n’a pas pu s’empêcher de rire voire d’insulter certains de ses pairs. Parmi ceux qui ont reçu une attaque du Notorious , on peut recenser Khabib Nurmagomedov, contre qui il a combattu et perdu par soumission en 2018 : « Il doit ses co*illes au gouvernement russe. Il a eu deux main events à l’UFC et il doit de l’argent au gouvernement. Un rat fuyant qui doit de l’argent au gouvernement russe. Je l’accueillerai de nouveau dans le monde du combat dont il s’est enfui » a lâché McGregor au sujet du Daghestanais, qui doit 3,3 millions de dollars au service fédéral des impôts de Russie.

« Ce n’est pas un champion »

Mais McGregor ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a également visé Ilia Topuria, nouveau champion dans la division des poids plumes : « Pour moi Topuria n’est pas un champion. Il a peut-être une ceinture, mais c’est une ceinture sans importance à mon avis… Je n’y vois aucun intérêt. » Récemment battu par l’hispano-géorgien, Alexander Volkanovski en a lui aussi pris pour son grade : « Avis sur Volkanovski ? Vous savez, pas d’avis non plus, qu’il aille se faire fo*tre lui aussi. Je lui aurais fait sauter la tête de ses épaules, c’est un fait. » a poursuivi McGregor.

McGregor compare Usman à un malteser