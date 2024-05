WWE King and Queen of the Ring : Carte, streaming légal, horaire inhabituel… Événement en Arabie saoudite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Six mois après son dernier passage en Arabie saoudite, la WWE retrouve le golfe Persique avec ‘King and Queen of the Ring’, un événement marqué notamment par le dénouement des deux tournois (masculin et féminin) organisés par la compagnie de catch. Voici ce qu’il y a à savoir sur le cinquième Premium Live Event de l’année.

Un mois après avoir enflammé la LDLC Arena de Lyon - Décines avec ‘Backlash’, son premier Premium Live Event (pay-per-view) de l’histoire en France, la WWE pose ses valises en Arabie saoudite ce samedi soir pour 'King and Queen of the Ring’, tirant son nom des deux tournois organisés par la compagnie reine du catch au monde qui se concluront au Jeddah Superdom. Il s’agit du onzième PLE que la WWE propose en Arabie saoudite depuis 2018, année marquant le début d’un partenariat entre la compagnie et le pays.

Qui sera couronné en Arabie saoudite ?

L’un des enjeux du rendez-vous concerne évidemment les deux talents qui seront couronnés ce samedi 25 mai à Djeddah. Chez les hommes, Gunther a jusqu’ici confirmé son statut de favori en prenant le dessus sur Sheamus, Kofi Kingston puis Jey Uso la semaine dernière à Raw. L’identité de son adversaire est encore incertaine puisqu’il faudra attendre la demi-finale entre Randy Orton et Tama Tonga vendredi à Smackdown. Le vétéran de la WWE a battu AJ Styles puis Carmelo Hayes avant sa confrontation contre le membre de la Bloodline, vainqueur d’Angelo Dawkins et LA Knight.

Chez les femmes, Lyra Valkyria, que le10sport.com a pu rencontrer en avril à Philadelphie en marge de WrestleMania XL, fait sensation pour ses débuts dans le roster principal avec une place en finale décrochée après ses victoires contre Natalya, Shayna Baszler et Iyo Sky. Elle combattra Nia Jax ou Bianca Belair, s'affrontant dans l'épisode de Smackdown vendredi qui aura également lieu en Arabie saoudite. Nia Jax a éliminé Naomi puis Jade Cargill (par disqualification), tandis que Bianca Belair a vaincu Candice LeRae et Tiffany Stratton.

Logan Paul en quête du Graal

Déjà en possession de la ceinture des États-Unis, Logan Paul va pour sa part tenter d’aller décrocher le titre suprême de la WWE en faisant face à Cody Rhodes à ‘King and Queen of the Ring’. Les chances de l’influenceur sont très maigres mais la qualité devrait être au rendez-vous alors que Logan Paul impressionne par sa qualité depuis ses premiers combats. Seule la ceinture mondiale de la WWE sera en jeu.

La carte complète de ‘King and Queen of the Ring’

WWE Championship

Cody Rhodes (c) vs. Logan Paul



Women’s World Championship

Becky Lynch (c) vs. Liv Morgan



Intercontinental Championship

Sami Zayn (c) vs. Chad Gable vs. Bronson Reed



King of the Ring Tournament Final

Gunther vs. Randy Orton ou Tama Tonga



Queen of the Ring Tournament Final

Lyra Valkyria vs Nia Jax ou Bianca Belair

