MMA : Cédric Doumbè de retour à Paris pour son prochain combat ?

Florian Barré

Victorieux vendredi dernier par TKO au premier round face à Jaleel Willis, Cédric Doumbè ne devrait pas mettre trop de temps avant de faire son retour dans la cage. Son futur adversaire a déjà été révélé : il s’agit d’Anthony Pettis, ancien champion à l’UFC. Mais pour l’heure, une zone d’ombre persiste quant au lieu de leur affrontement futur. Initialement annoncé en Arabie saoudite, « The Best » milite pour que le combat se fasse, chez lui, à Paris.

Depuis son succès-éclair contre l’Américain Jaleel Willis, Cédric Doumbè a repris une partie de la hype qu’il avait pu perdre des suites de son revers controversé contre Baysangur Chamsoudinov. D’ailleurs, le Franco-Camerounais devance désormais « Baki » dans le classement welterweight mondial de FightMatrix. Il est également classé 3ème de France chez les mi-moyens, derrière Kevin Jousset (2ème) et Abdoul Abdouraguimov (1er). Désormais, « The Best » a la tête à son prochain combat. Et sauf surprise, il se fera face à Anthony Pettis, légende du MMA.

MMA : L’UFC bientôt dépassé par le PFL ? Doumbè se prononce https://t.co/YImMujGAtL pic.twitter.com/erm1neIE5s — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Doumbè ne veut pas aller en Arabie saoudite

Avant la grande soirée de vendredi à Bercy, Pettis avait lui-même admis que le duel était acté « à 99% », appelant Doumbè à « tenir sa part du marché ». Après la victoire du Français, l'Américain est monté dans la cage, annonçant alors : « Je veux combattre ce gars à Paris! » Initialement, le combat semblait plutôt prévu en Arabie saoudite, mais les deux combattants paraissent déterminés à le disputer dans l’hexagone. En effet, à son tour, Cédric Doumbè a réclamé que le combat se fasse chez lui, comme à chaque fois depuis qu’il a signé au PFL. « Je pense qu’on le fera en France si le PFL/Bellator est d’accord avec ça. Ça n’a aucun sens de le faire en Arabie saoudite. » a-t-il confié à The MMA Hour.

« Je suis évidemment favori »