MMA : L’UFC bientôt dépassé par le PFL ? Doumbè se prononce

Tombeur de Jaleel Willis par TKO au premier round vendredi dernier, Cédric Doumbè a prouvé à tous qu’il était bel et bien de retour après sa défaite controversée contre « Baki ». Le combattant Franco-Camerounais est ainsi revenu sur ses combats récents dans l’émission Bartoli Time de RMC mais a surtout livré son analyse au sujet de la montée en puissance du PFL, qu’il imagine bien dépassé l’UFC dans les années à venir.

Depuis trois décennies, l’Ultimate Fighting Championship domine la planète MMA. L’organisation, aujourd’hui présidée par Dana White, a beaucoup évolué depuis sa création en 1993 et n’a jamais vraiment été mise en concurrence. Cependant, depuis quelques années, une autre organisation ne cesse de grandir : le PFL. Créée par Donn Davis, l’organisation a racheté le Bellator en novembre dernier et souhaite clairement concurrencer l’UFC.

Doumbè fait l’éloge de sa promotion

Pour cela, la promotion s’est offert les services de grands noms des sports de combat, dont Francis Ngannou (champion UFC) et Cédric Doumbé (septuple champion du Glory Kickboxing), en leur proposant des contrats plus intéressants que ceux offerts par Dana White à l’UFC. C’est dans ce sens que « The Best », qui a battu Jaleel Willis vendredi dernier lors du Bellator Paris, s’est exprimé sur RMC, dans l’émission de Marion Bartoli : « L’UFC est une grande organisation mais aujourd’hui il y a le PFL et le Bellator qui je pense vont détrôner l’UFC dans les années à venir et être précurseur de ça, je ne vais pas cracher dessus » a-t-il déclaré.

Parnasse, nouvelle recrue du PFL ?