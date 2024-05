MMA - UFC : Aspinall tacle Curtis Blaydes et explique pourquoi c’est un combat « perdant-perdant »

Florian Barré

Tom Aspinall admet qu'il risque beaucoup en affrontant Curtis Blaydes dans le co-événement principal de l'UFC 304. Le Britannique tentera de défendre son titre intérimaire des poids lourds le 27 juillet au Co-op Live de Manchester, en Angleterre. Son scénario de rêve était un combat d'unification des ceintures contre Jon Jones. Malheureusement pour lui, l’Américain est déterminé à affronter d’abord Stipe Miocic.

Tom Aspinall a accepté de passer à autre chose après que son souhait d’affronter Jon Jones ait été rejeté. La nouvelle offre proposée par l’UFC - après le retrait de Ciryl Gane, absent en juillet pour tourner dans un film - était une revanche contre Curtis Blaydes. Pour rappel, le natif d’Atherton a subi sa seule défaite à l'UFC lorsqu'il s'est blessé au genou quelques secondes après le début du main event de l'UFC Fight Night 208 en juillet 2022. Aspinall aime l'idée de remettre les pendules à l’heure, mais en dehors de cela, a déclaré que l’avantage était minime.

MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier https://t.co/ThlBCYiJDa pic.twitter.com/Fum0hyYxQt — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Un duel « perdant-perdant »

« Il y a évidemment des affaires inachevées là-bas », a déclaré Aspinall à The Mac Life au sujet de son abandon en 2022. « Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit avant notre dernier combat, il y a plus de deux ans maintenant : je crois que Curtis est pour moi le match le plus difficile de la division sur le plan stylistique. Ce n'est pas un manque de respect envers Curtis – c'est un peu un combat perdant-perdant dans la mesure où il n'est pas si populaire, c'est ce que je dis. Il n'est pas si populaire. »

Méconnu du grand public, mais « vraiment bon »