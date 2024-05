MMA - UFC : Un champion actuel de l’UFC call-out Conor McGregor

Florian Barré

Le champion des poids plumes de l’UFC, Ilia Topuria, élabore un plan depuis qu’il a pris la ceinture à Alexander Volkanovski lors de l’UFC 298. L’Hispano-Géorgien veut devenir une des plus grandes légendes du MMA et pour y parvenir il espère être le premier combattant à mettre KO Max Holloway avant d’affronter Conor McGregor. Si le premier combat semble bien parti pour se réaliser, le second, quant à lui, n’est peut-être qu’un mirage.

Alors qu’Ilia Topuria a récemment annoncé vouloir affronter Max Holloway en septembre, il a également précisé la nature de son combat suivant. El Matador rêve de combattre Conor McGregor pour ce qui serait, selon lui, le plus gros combat de l’histoire du MMA : « J'espère défendre la ceinture avec Max Holloway, et ensuite je veux me battre avec Conor McGregor, j'espère. S’il gagne son prochain combat (contre Michael Chandler), c'est le combat que je recherche. J'espère que ça va arriver. Ce sera le plus grand combat de l'histoire du MMA. Le plus gros vendeur, le plus gros pay-per-view, le plus gros tout. Il y aura environ 80 000 personnes qui regarderont le combat dans l'arène. »

MMA - UFC : Avant son retour, McGregor explique comment il se prépare mentalement https://t.co/j4Hp067JAz pic.twitter.com/RoHzP3urjD — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

McGregor n’estime pas vraiment Topuria

De son côté, pas sûr que le Notorious soit intéressé. Plus tôt dans la semaine, McGregor a qualifié Topuria de « non-champion » : « Pour moi, Topuria n’est pas un champion. Il a peut-être une ceinture, mais c’est une ceinture sans importance à mon avis… Je n’y vois aucun intérêt. » Quoi qu’il en soit, si un combat entre l’Irlandais et Topuria devait avoir lieu, il devrait probablement se dérouler en poids légers puisque le prochain retour de McGregor aura lieu en poids welters.

Topuria garde Makhachev dans son viseur