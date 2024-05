MMA - UFC : Un premier face à face très tendu entre Poirier et Makhachev (vidéo)

Florian Barré

Dans la nuit de samedi à dimanche, Islam Makhachev défendra sa ceinture lightweight pour la troisième fois. Après deux succès face à Alexander Volkanovski, ancien champion des poids plumes, le Daghestanais affronte enfin un vétéran de sa division. Il a d’ailleurs fait un premier face à face ce jeudi avec Dustin Poirier où quelques mots doux ont été échangés.

Islam Makhachev et Dustin Poirier sont prêts à en découdre. Si le premier commence à avoir l’habitude d’être la tête à abattre de sa division, The Diamond lui, a plutôt toujours eu un rôle de chasseur, sans ne jamais parvenir à attraper sa proie. Cependant, il pourrait être le premier bourreau du Russe depuis 2015. En effet, ce dernier n’a plus perdu un combat depuis cette année-là. Ainsi, pour ce qui pourrait être son tout dernier combat à l’UFC, l’Américain espère bien s’imposer ce week-end, lors du main event de l’UFC 302.

- Tu vas dormir enc*** !- Ne me dis pas "enc***" !👀💥 Ça a chauffé entre Poirier et Makhachev lors de leur face à face avant leur combat pour la ceinture des -70kg, dimanche à 2h sur RMC Sport 2 ! pic.twitter.com/o0z6FG8Vow — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) May 31, 2024

Ça a chauffé hier soir !

Un main-event qui a déjà commencé ce jeudi lors d’un face à face un peu plus disputé que prévu. Calmes au premier abord, les deux hommes se sont finalement chauffés lorsque Poirier a lâché une petite insulte à Makhachev : « Tu vas dormir enc***. » Des mots qui n’ont que peu plu au combattant Russe qui a demandé au Louisianais de retirer son insulte. Chose que n’a pas faite The Diamond dans un premier temps, avant finalement d’expliquer qu’il n’y a « que du respect » entre eux.

Une dernière danse ?