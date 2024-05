MMA - UFC : Benoît Saint-Denis se sépare de son entraîneur, mais pour quelle raison ?

Florian Barré

Depuis quelques jours, une rumeur court sur la planète MMA. Benoît Saint-Denis se serait séparé de son entraîneur depuis 2018, Daniel Woirin. Pour l’heure, rien n’a été officialisé. Ainsi les spéculations sur la raison de leur séparation vont bon train. Interrogé sur le sujet, Clément Marcou, entraîneur de renom, a tenté d’expliquer la situation.

Lorsque l’on pense à Benoît Saint-Denis, on pense forcément à Daniel Woirin. Inversement, lorsque le nom de Daniel Woirin est évoqué, le sujet du God of War n’est pas bien loin. Ensemble, les deux hommes sont arrivés jusqu’aux portes du top 10 de l’UFC, à un combat d’un duel pour la ceinture lightweight face à Islam Makhachev. Pourtant, si l’on en croit le compte Instagram du combattant tricolore, le binôme pourrait s’être séparé. En effet, ce week-end, Benoit Saint-Denis a retiré la mention de Daniel Woirin sur sa bio Instagram. De plus, l'athlète de l'UFC a arrêté de suivre le coach sur le réseau social. L'entraineur en a fait de même, supprimant également Christophe Savoca, coach de sol de BSD.

Trois raisons possibles

De telles actions laissent ainsi peu de place au doute. Mais quelle en est la raison ? Est-elle personnelle ? Sportive ? Clément Marcou, lui aussi coach de MMA, a tenté d’expliquer les raisons possibles : « Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer un changement d’entraineur au plus haut niveau. Pour moi il y a trois points principaux, le premier étant le contexte. Par exemple il y a un changement d’adresse. Benoît Saint-Denis est parti vivre à Bayonne, ça peut avoir une incidence. Tu ne vis plus à côté de ton entraineur, alors tu changes pour être avec un gars qui t’entraine tous les jours. Ça peut aussi être un manque de moyens. Par exemple dans ton club, il n’y a plus de sparrings de ton niveau. »

« Parfois tu ne t’entends simplement plus »