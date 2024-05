MMA - UFC : Jones voit Aspinall perdre contre Blaydes, le Britannique réagit

Florian Barré

Alors que Tom Aspinall va faire son retour dans l’octogone de l’UFC pour la première fois depuis l’obtention de sa ceinture intérimaire en novembre dernier, Jon Jones, détenteur du titre incontesté de la division poids lourd, a pris la parole pour pronostiquer l’affrontement à venir entre le Britannique et Curtis Blaydes. Dans ce choc prévu pour l’UFC 304 fin juillet, « Bones » a prédit une victoire surprise de Blaydes. Mais il en faut plus pour déstabiliser Aspinall.

Dès lors que le combat entre Tom Aspinall et Curtis Blaydes a été officialisé pour l’UFC 304 de Manchester par Dana White, Jon Jones est intervenu pour donner son avis sur le combat. Il a déclaré la chose suivante : « Je ne serais pas surpris si Curtis gagnait, j'ai vu des scénarios comme celui-ci maintes et maintes fois. […] Je veux dire, si Sergei peut toucher Tom aussi facilement, je suis sûr que Curtis le peut aussi. Quand Curtis décide d'y aller, il est beaucoup plus rapide que les gens ne le pensent, et il frappe fort. […] Bien sûr, si je suis tout à fait honnête, je soutiens toujours les Américains, en particulier les lutteurs américains. En fin de compte, peu importe qui gagne, Curtis n'est pas non plus une promenade de santé. »

MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier https://t.co/ThlBCYiJDa pic.twitter.com/Fum0hyYxQt — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Aspinall n’en veut pas à « Bones »

Malgré cette déclaration peu gratifiante pour Tom Aspinall, le Britannique - qui a toujours revendiqué vouloir affronter Jones pour réunifier les ceintures heavyweights - n’en tient pas rigueur au champion incontesté de sa division. La raison : c’est lui qui combattra dans deux mois et non son homologue, qui se remet doucement d’une blessure au pectoral. « Me battre ? (Blaydes) pourrait. C’est du MMA poids lourd au plus haut niveau. Il y a toujours quelqu’un qui gagne » a d’abord affirmé Aspinall.

« Il y a une chance que je sois battu »