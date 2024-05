MMA - UFC : Conor McGregor continue sa préparation… en boîte de nuit (vidéo)

Florian Barré

Alors qu’il a déclaré être redevenu sérieux depuis plusieurs semaines, loin de l’alcool et des distractions de la vie, dans le but de préparer au mieux son combat contre Michael Chandler le 29 juin, Conor McGregor a été aperçu ce week-end en boîte de nuit, torse nu. Plusieurs vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. On le voit notamment en compagnie d’une femme, peut-être la sienne, mimant un acte érotique en public.

Conor McGregor aime faire parler de lui, surtout lorsqu’on approche de son retour dans la cage. Dans un mois, lors de l’UFC 303, l’Irlandais fera son apparition dans l’octogone de la promotion reine de MMA pour la première fois depuis près de trois ans. Face à Michael Chandler, il n’a pas le droit à l’erreur. Ainsi, il a promis à ses fans et à son équipe qu’il arrêtait l’alcool jusqu’au combat afin d’améliorer considérablement sa condition physique.

Camp d'entraînement intensif pour Conor McGregor 🤣pic.twitter.com/WukR5iM5TO — La Sueur (@LaSueur_off) May 26, 2024

Une promesse dans le vent ?

Nul ne sait réellement s’il en a consommé depuis, mais le Notorious semblait bien éméché lorsqu’il a été aperçu en boîte de nuit ce week-end à Dublin. Sur la vidéo ci-dessus, on le voit avec une femme qui pourrait bien être la sienne. On peut alors se demander si McGregor se sert de son image pour faire croire à son futur adversaire qu’il ne se prépare pas correctement ou s’il a réellement souhaité s’octroyer quelques heures de détente. La deuxième option semble malgré tout plus plausible puisque ce dernier est resté plusieurs heures dans le lieu en question.

Deux salles, deux ambiances

Quoi qu’il en soit, la vérité éclatera le 29 juin prochain, lorsque l’Irlandais montera dans la cage pour la première fois depuis sa défaite par abandon contre Dustin Poirier en juillet 2021. Il revient d’une blessure dont peu de gens se remettent vraiment. Ainsi, il a besoin de concentration et de discipline. À l’inverse, Chandler passe son temps à partager des vidéos sur Instragram où il s’entraîne. De quoi inquiéter les fans de McGregor ?