MMA - UFC : Tom Aspinall s’en prend une nouvelle fois à Ciryl Gane

Florian Barré

Il y a quelques jours, Dana White a annoncé, lors d’une vidéo publiée sur son compte X, que Tom Aspinall et Curtis Blaydes s’affronteront pour la ceinture intérimaire des poids lourds le 27 juillet, en co-main event du 304e pay-per-view de l’organisation. À travers cette annonce, les Français ont ainsi compris que Ciryl Gane ne sera pas de retour avant, peut-être, l’UFC Paris fin septembre. À ce sujet, Aspinall commence à croire que le « Bon Gamin » l’évite.

L’été ne devrait pas être très riche pour le MMA Français. En effet, une fois le combat entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier passé, le 8 juin prochain, aucun autre choc n’est prévu pour une grosse tête tricolore. Pourtant, on aurait pu voir Ciryl Gane combattre fin juillet, pour une ceinture qui plus est. Alors qu’il était pressenti pour affronter Tom Aspinall, à Manchester, lors de l’UFC 304, le Bon Gamin a refusé la proposition de la promotion en raison d’un calendrier déjà très chargé.

Ciryl Gane s’éloigne de l’UFC pour se rapprocher du cinéma

Si l’on en croit les dernières sorties d’Aspinall, Gane jouerait dans un film à la même période. Une situation qui fait sourire le Britannique : « Est-ce que Ciryl Gane m’évite ? Peut-être un peu… Ça dépend de ce qu’il veut vraiment faire. Peut-être que ce qu’il veut vraiment, c’est être acteur. » a-t-il déclaré. Par ailleurs, la semaine dernière, l’ancien jujitsuka avait déjà taclé le Français en le comparant à Arnold Schwarzenegger.