WWE : Première historique, la fédération américaine qui était récemment en France fait une grande annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face aux succès de ses shows, en témoigne la réception du premier Premium Live Event organisé en France au début du mois, la WWE a la folie des grandeurs et prépare un événement de taille pour 2026. Pour la première fois de l’histoire, et à l’instar du système mis en place pour WrestleMania, le show SummerSlam aura lieu sur deux soirs.

C’est une première de taille qui aura lieu dans deux ans. Alors qu’on ne sait pas encore où aura lieu l’édition 2025 de SummerSlam, la WWE a annoncé ce jeudi que son grand show de l’été se déroulera sur deux nuits en 2026, les samedi 1er et dimanche 2 août à Minnesota. Un système utilisé jusqu’à maintenant exclusivement pour WrestleMania, et ce depuis la 36e édition qui avait eu lieu en pleine crise du Covid-19. La WWE avait décidé de conserver ce mode de fonctionnement après le retour des fans face au succès rencontré.

The Biggest Event of the Summer is getting even bigger. The first-ever two-night #SummerSlam comes to @usbankstadium in Minneapolis, MN on August 1-2, 2026. pic.twitter.com/6jk7uX2O6N — Triple H (@TripleH) May 23, 2024

La WWE va proposer SummerSlam sur deux soirs

SummerSlam 2026 sera le premier Premium Live Event (pay-per-view) de la WWE se déroulant à Minneapolis depuis TLC 2019. C’est en revanche la première fois de son histoire que la compagnie reine du catch s’installe dans un stade de la ville, en l’espace l’U.S. Bank Stadium qui fut inauguré en 2016 et où évoluent les Minnesota Vikings en NFL, pouvant regrouper entre 65 et 73.000 spectateurs. Dans le communiqué officialisant l’information, la WWE précise qu’elle organisera avec le MNSE (Minnesota Sports and Events) des événements en parallèles pour les fans, rappelant le programme du week-end de WrestleMania. Il y a également fort à parier que le SmackDown de la veille voire le Raw du lendemain soient également situés dans le Minnesota.

BREAKING: #SummerSlam is coming to @usbankstadium in Minneapolis, MN for TWO NIGHTS on August 1-2, 2026!MORE INFO: https://t.co/R2GMykNBqwPRESALE REGISTRATION: https://t.co/sweweJI39K pic.twitter.com/FKJxUXxiGa — WWE (@WWE) May 23, 2024

Un « SummerSlam pour tous » avec des « billets abordables »