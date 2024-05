MMA : Benoît Saint-Denis fait une demande à l’UFC pour son prochain combat

Florian Barré

Battu par Dustin Poirier le 9 mars dernier, lors de l’UFC 299, Benoît Saint-Denis a vite repris l’entraînement malgré le KO subi. Il y a quelques jours, il a même fait son apparition en grappling, dans un combat officiel face au Britannique Marc Diakiese, qu’il a remporté à la décision. Désormais, BSD compte bien faire son retour au sein de l’organisation reine de MMA, avec une requête précise : il veut un adversaire « coriace ».

Alors que Benoît Saint-Denis a raté l’opportunité de combattre pour la ceinture des poids légers de l’UFC pour la première fois, en s’inclinant contre Dustin Poirier il y a deux mois et demi, le God of War n’abdique pas. En effet, BSD compte bien revenir d’ici peu dans la cage de l’organisation. Il est de nouveau prêt à gravir les échelons jusqu’à la ceinture lightweight, détenue actuellement par Islam Makhachev mais qui pourrait changer de propriétaire dans la nuit de samedi à dimanche si Poirier bat le Daghestanais.

MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier https://t.co/ThlBCYiJDa pic.twitter.com/Fum0hyYxQt — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

« Je veux juste montrer que je suis le meilleur »

Quoi qu’il en soit, Saint-Denis le dit, il ne veut pas rester sur la touche bien longtemps : « Je veux rester actif et je veux combattre dès que possible. Je suis plus déterminé que jamais à devenir champion. J’ai besoin de travailler beaucoup et je suis prêt à la faire. Je suis en route. J’attends juste la prochaine opportunité. Je veux juste combattre. Je veux juste montrer que je suis le meilleur. Et pour cela, j’ai besoin d’un adversaire coriace. » a-t-il déclaré via MMA Fighting.

Saint-Denis et Gane à l’UFC Paris ?