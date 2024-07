Mercato : Le RC Lens a choisi son nouveau buteur !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€, Elye Wahi a vécu une première saison difficile sous les couleurs du RC Lens, qu’il pourrait déjà quitter lors de cette période de mercato. Les Sang et Or de leur côté semblent avoir identifié son successeur puisqu’ils sont toujours sur la piste de Georges Mikautadze, érigé au rang de priorité par le club.

Comme l’a confié Joseph Oughourlian au début du mois de juin, le mercato va être animé au RC Lens, surtout dans le sens des départs. Le club espère réussir à amasser près de 100M€ et pourrait notamment compter sur une vente d’Elye Wahi pour y parvenir. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert record estimé à 35M€ bonus compris, l’attaquant âgé 21 ans a déçu pour sa première saison avec le RC Lens, au cours de laquelle il a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues.

Mikautadze pour remplacer Wahi ?

L’Équipe indiquait que le RC Lens et Elye Wahi s’étaient accordés sur la fin de leur collaboration, lui qui a des prétendants en Angleterre et en Allemagne. Et pour le remplacer, les Sang et Or espèrent réussir à s’attacher les services de Georges Mikautadze. Comme indiqué par Le 10 Sport , le RC Lens fait partie des clubs intéressés par l’international géorgien (29 sélections) et a déjà formulé une offre d’environ 20M€, montant réclamé par Metz. L’AS Monaco, l’OL et West Ham sont également intéressés par son profil.

Mikautadze est la priorité du RC Lens