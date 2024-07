Mercato - OM : Opération historique à 50M€ pour l'ère McCourt !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, Pablo Longoria dynamite ce début de mercato. Mais une fois n'est pas coutume, le président de l'OM le fait également par le biais de ventes. Habitué à recruter, sans réussir de grandes ventes, le dirigeant espagnol tord le cou à sa réputation puisqu'il a déjà récupéré quasiment 50M€. Un record pour un mercato estival depuis l'arrivée de Frank McCourt.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria s'est forgé une solide réputation sur le mercato. Le dirigeant espagnol a en effet pris l'habitude de renouveler en grande partie ses effectifs dès qu'un mercato estival commence. Un manque de stabilité qui lui est d'ailleurs reproché aujourd'hui. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sur sa lancée. En effet, alors que l'OM a obtenu la signature de Roberto De Zerbi, deux arrivées ont également été officialisées à savoir celle d'Ismaël Koné et Lilian Brassier. Rien de surprenant donc. Sauf que pour une fois, Pablo Longoria se distingue enfin par sa capacité à vendre, et surtout à bien vendre. Un révolution dans l'ère McCourt.

L'OM n'avait jamais aussi bien vendu...

Et pour cause, alors que le mois de juillet vient à peine de commencer et que l'Euro bat son plein, l'OM a déjà battu son record de ventes sur un été dans l'ère McCourt. Ainsi, le club phocéen a tout d'abord transféré définitivement Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome qui a levé son option d'achat pour 13M€. Pablo Longoria a également réussi à transférer définitivement Vitinha au Genoa pour un total de 16M€, hors bonus, tandis qu'Iliman Ndiaye, après seulement une saison à l'OM, a signé à Everton contre un chèque de 18M€, là encore hors bonus. Par conséquent, ce sont déjà 47M€ qui sont tombés dans la caisse de Frank McCourt. Un record pour le Bostonien qui avait toutefois récupéré 42M€ l'été dernier grâce aux ventes de Cengiz Ünder (15M€), Isaak Touré (8M€), Luis Suárez (8M€), Arkadiusz Milik (7,3M€) ou encore Nemanja Radonjic (1,7M€). Renan Lodi (23M€) et Ruslan Malinovskyi (7M€) avaient quant à eux été transférés en janvier.

... et ce n'est pas terminé !

Et là où c'est impressionnant, c'est que le mercato vient à peine d'ouvrir ses portes et n'a pas encore réellement démarré compte tenu de l'Euro. Par conséquent, l'OM devrait encore vendre et compte plusieurs candidats au départ à l'image de Jordan Veretout, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Samuel Gigot voire Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi laisser entrevoir le record historique tomber qui date de l'été 2016 durant lequel l'OM avait notamment réaliser la plus grosse vente de son histoire en cédant Michy Batshuayi à Chelsea pour 49M€. Benjamin Mendy (13M€), Georges-Kevin N'Koudou (11M€) ou encore Mario Lemina (9,8M€) avait permis de faire monter le montant total qui avoinera même les 82M€. Quelques semaines plus tard, le club sera d'ailleurs racheté par Frank McCourt, qui va peut-être battre ce record de vente. Il manque encore 35M€ à trouver.