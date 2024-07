Mercato : L’OM veut signer «un grand talent»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous contrat avec le KRC Genk en Belgique, Bilal El Khannouss est encore peu connu en France. Mais cet ailier marocain pourrait vite se faire un nom en Ligue 1, surtout si l'OM parvient à le recruter cet été. Roberto De Zerbi apprécierait le profil de ce milieu offensif de 20 ans, dont les qualités ont été présentées par le journaliste Sacha Tavolieri.

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, l'OM souhaiterait mettre la main sur un profil offensif. Un milieu de terrain capable de créer le danger dans la surface adverse. Selon les informations de La Tribune OM, Pablo Longoria et son équipe auraient posé leur regard en Belgique.

Guardiola valide une signature de l’OM, c’est terminé pour le PSG ? https://t.co/6f4C2ufJjJ pic.twitter.com/8HlgYYjuWu — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

De Zerbi fan d'un joueur marocain ?

A en croire le média marseillais, l'OM aurait coché le nom de Bilal El Khannouss (KRC Genk). Valorisé 30M€, cet ailier pourrait bientot recevoir une proposition du club phocéen. Roberto De Zerbi ayant déjà donné son aval dans ce dossier. Lors d'un entretien accordé à TV5 Monde, le journaliste belge Sacha Tavolieri a présenté le profil d'El Khannouss.

« Bilal El Khannouss est le plus grand talent du championnat de Belgique »