Mercato : Un joueur quitte l’OM, il propose une «valeur sûre» pour le remplacer

Bien décidé à renouveler son effectif, l’OM a commencé son dégraissage avec les départs de Vitinha et Iliman Ndiaye. Mais c’est encore loin d’être terminé. Et pour cause, de nombreux joueurs pourraient partir, y compris Pau Lopez. Et pour remplacer le portier espagnol, le club phocéen se voit conseiller Bento, le gardien de Paranaense au Brésil.

Après Vitinha et Iliman Ndiaye, respectivement transféré au Genoa et à Everton, quel sera le prochain joueur à quitter l'OM ? Plusieurs noms circulent à l'image de celui de Pau Lopez qui pourrait s'engager à Côme, promu en Serie A. Pour le remplacer, l'OM serait notamment intéressé par Illan Meslier, mais Dominique Baillif recommande à Pablo Longoria de surveiller la situation de Bento (25 ans). Le portier de Paranaense au Brésil est présenté comme une valeur sûre.

«La valeur sûre dans le championnat brésilien, c’est Bento»

« La valeur sûre dans le championnat brésilien, qui est encore jeune et qui a un vrai potentiel, ou du moins la capacité d’être un titulaire tout de suite à l’OM, c’est Bento. Le portier de Paranaense est actuellement à la Copa America avec le Brésil, en tant que 3e gardien. À 25 ans, il est titulaire indiscutable depuis 3 saisons. Sur ces dernières années, c’est un des gardiens de buts qui s’est montré le plus fiable et régulier dans ses prestations », explique le spécialiste du football brésilien auprès de Football Club de Marseille .

«En termes de qualité et de profil en tout cas, ça pourrait coller avec l’OM»