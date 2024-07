Mercato - PSG : Grosse surprise pour remplacer Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais à la recherche d'un nouveau renfort offensif pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de rapatrier Kingsley Coman en provenance du Bayern Munich. Une surprise qui semble crédible, d'autant que la presse allemande indique que Coman serait disposé à changer d'air d'ici la fin du mercato.

Kylian Mbappé a officialisé sa signature avec le Real Madrid avant le début de l'Euro, et il est désormais temps pour le PSG de dénicher son successeur sur le marché des transferts. La piste Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) est bien amorcée comme le10sport.com vous l'a révélé, mais selon la presse allemande, le PSG envisagerait une autre surprise avec le retour d'un titi cet été.

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un accord pour ce crack https://t.co/iqcxyr4KmP pic.twitter.com/ZIudRU2OuA — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Le PSG vise Coman !

Sport Bild annonce que le PSG a coché le nom de Kingsley Coman (28 ans) pour renforcer son secteur offensif, d'autant que l'attaquant de l'équipe de France serait prêt à envisager un départ du Bayern Munich selon le quotidien allemand.

« On sait jamais, un jour... »