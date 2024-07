Transferts : Un joueur de Deschamps répond à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, le nom de Brice Samba a circulé autour de l'OM. Formé à Marseille, le portier international français a été cité pour prendre la place de Pau Lopez, en partance pour Côme. Mais présent en conférence de presse ce mercredi, le gardien du RC Lens a tenu à démentir ces informations.

Le chantier des gardiens de but est ouvert à l'OM. Titulaire la saison dernière, Pau Lopez serait poussé vers la sortie par la direction et Roberto de Zerbi. Des discussions sont en cours avec Côme pour un prêt avec option d'achat de 5M€. En cas de départ, il faudra nécessairement recruter un portier puisque Ruben Blanco ne devrait pas grimper dans la hiérarchie. Les noms d'Illan Meslier (Leeds) et de Brice Samba ont été cités pour remplacer l'Espagnol dans les cages. Le gardien du RC Lens était en conférence de presse ce mercredi et a répondu aux rumeurs sur un possible retour à l'OM.

Samba met les choses au clair

Formé à Marseille, Samba a jeté un froid. « Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connaît l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi » a-t-il confié.

« S'il faudra rester... »