Mercato - OM : De Zerbi va trancher pour un nouveau transfert !

Alors que l’Olympique de Marseille souhaite dégraisser son effectif, Samuel Gigot fait partie des joueurs poussés vers la sortie. Une aubaine pour Trabzonspor, désireux de s’attacher ses services et qui a déjà formulé une offre acceptée par le club phocéen, mais le défenseur se montre réticent à l’idée de filer en Turquie et compte s’entretenir avec Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi en poste, l’OM peut désormais passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Les signatures d’Ismaël Koné et Lilian Brassier ont été officialisées dans la semaine, tandis que le président Pablo Longoria a bouclé dans le même temps le départ d’Iliman Ndiaye à Everton pour environ 18,5M€ après celui de Vitinha, de retour au Genoa après son prêt, dans le cadre d’un transfert avoisinant 16M€. Selon L’Équipe , d’autres joueurs sont désormais poussés vers la sortie, à l’instar de Samuel Gigot.

Officiel : L’OM annonce une nouvelle signature ! https://t.co/WriSgFQbrl pic.twitter.com/NEqpcfTWF9 — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Gigot veut s’entretenir avec De Zerbi

Le défenseur est notamment sur les tablettes de Trabzonspor, qui a dégainé pour s’attacher ses services. Une offre qui s’élèverait à 3,8M€, plus des bonus, acceptée par l’Olympique de Marseille, mais le dossier est aujourd’hui à l’arrêt. Et pour cause, Samuel Gigot ne serait pas disposé à quitter l’OM, club auquel il est très attaché. D’après les informations divulguées par L’Équipe dans ses colonnes du jour, Roberto De Zerbi devrait jouer un rôle capital dans ce dossier.

Roberto De Zerbi à Marseille ce week-end

Réticent à l’idée de plier bagage, son contrat expirant en juin 2026, Samuel Gigot n’aurait toujours pas répondu favorablement à la proposition de Trabzonspor et attendrait de discuter avec Roberto De Zerbi. Le nouvel entraîneur de l’OM n’est pas présent ce jeudi pour la reprise de l’entraînement et devrait débarquer dans la cité phocéenne ce week-end. Une discussion décisive devrait alors avoir lieu entre les deux hommes.