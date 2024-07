Mercato : L’OM dégaine une offre, un énorme transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a officialisé l'arrivée de deux nouveaux joueurs ces dernières heures, à savoir Ismaël Koné et Lilian Brassier. Mais ce n'est évidemment pas terminé puisque Pablo Longoria souhaite poursuivre son travail en recrutant notamment un joueur offensif. Dans cette optique, l'OM aurait dégainé une très belle offre pour l'ailier de Manchester United Mason Greenwood.

Comme attendu, l'OM a démarré très fort son mercato après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi. Ainsi, le club phocéen a annoncé ces dernières heures l'arrivée de deux nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné et Lilian Brassier qui débarquent respectivement en provenance de Watford et Brest. Mais l'OM ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque Pablo Longoria souhaite également recruter des joueurs offensifs afin de compenser les ventes de Vitinha et Iliman Ndiaye, sans oublier l'incertitude concernant l'avenir d'Ismaïla Sarr.

Transferts : L’OM au cœur d’une bataille à 10M€ ? https://t.co/RwW48KRCsd pic.twitter.com/E69NeBv8t0 — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

L'OM fait une offre supérieure à celle de la Lazio pour Greenwood

Dans cette optique, la piste menant à Mason Greenwood a surgi ces derniers jours et alors que la Lazio Rome semblait avoir pris de l'avance dans ce dossier, Gianluca Di Marzio annonce un sacré revirement de situation. En effet, selon le journaliste de Sky Italia , l'OM a repris la main en dégainant une offre supérieure à celle du club romain. Le montant de la proposition marseillaise n'a pas filtré, mais celui de l'offre de la Lazio est connu. Les Biancocelesti ont effectivement proposé 20M€ + 50% à la revente à Manchester United. L'OM a donc fait mieux.

Manchester United réclame 40M€, mais...