MMA : « Ils sont au même niveau », Dana White compare une superstar UFC à Mohamed Ali

À quelques semaines de l’évènement le plus lucratif de tous les temps à l’UFC, Dana White ne s’inquiète pas de voir Conor McGregor multiplier les soirées. Sauf surprise, le 29 juin lors de l’UFC 303, il affrontera Michael Chandler à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Interrogé sur le sujet par le média « Flagrant », White a d’ailleurs évoqué le trashtalking de la superstar irlandaise, le comparant à celui d’un certain Mohamed Ali.

Ces derniers jours, quelques incertitudes sont nées quant au bon déroulement du main event de l’UFC 303. En effet, l’UFC a annoncé, sans explication précise, qu’elle avait reporté la conférence de presse d'avant-combat mettant en vedette Conor McGregor et Michael Chandler, à Dublin. The Notorious a également été aperçu à plusieurs reprises dans des bars, mais Dana White pense que la fête pourrait être un stratagème de la part de l’Irlandais.

« Les deux meilleurs de tous les temps »

C’est dans ce sens que le patron de l’UFC a balayé l’idée selon laquelle McGregor entretient mal son corps et qu’il est la raison du report de la conférence : « Honnêtement, je ne sais pas. Il a été dans un bar : The Black Forge. Je vais vous dire ceci, et je n'aime jamais comparer les gens à Muhammad Ali parce que pour moi, c'est le put**n de plus grand – et ce qu'il a fait en se battant, tout comme un humain, qu'est-ce que ce type accompli, non ? Mais je m'en fous de ce que tout le monde dit, Ali, Conor, tous deux au même niveau en matière de guerre mentale : les deux meilleurs de tous les temps en matière de guerre mentale. »

« Il entre dans leurs têtes »