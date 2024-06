MMA - UFC : Cannonier ultra confiant avant son combat contre Imavov

Florian Barré

On se rapproche du jour J pour Nassourdine Imavov. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Franco-Daghestanais affrontera Jared Cannonier, ancien prétendant numéro un à la ceinture middleweight, lors du main event de l’UFC Louisville. Et s’il est le favori de l’affrontement selon les bookmakers, « The Russian Sniper » ne semble pas faire peur à l’Américain. En effet, ce dernier a fait preuve d’une confiance étonnante lors d’une sortie récente.

Blessé au ligament croisé antérieur depuis plusieurs mois, Jared Cannonier, 40 ans, n’a plus combattu depuis près d’un an, lorsqu’il avait battu Marvin Vettori à la décision. Et si l’UFC lui a proposé un retour contre Paulo Costa à l’UFC 301, Cannonier a estimé que le temps de réhabilitation était trop court. Ainsi, presque par dépit, il a accepté ce combat contre Nassourdine Imavov. « Je devais être rétabli à la fin du mois de mars, mais je n’ai pas eu de rendez-vous avant le début du mois d’avril, alors j’ai été rétabli au début du mois d’avril. Ils m’ont offert un combat à l’UFC 301 contre Paulo Costa, ce qui aurait été beaucoup trop tôt pour me lancer dans un camp après cette blessure. Ce n’était donc pas le bon moment, l’adversaire parfait, il est certainement un meilleur adversaire que celui que j’ai maintenant (Nassourdine Imavov), mais c’est ce que c’est. C’est une nouvelle occasion de montrer à l’UFC, aux fans et au reste du monde que je peux prétendre à un titre et que je suis un futur champion. »

Cannonier promet l’enfer à Imavov

Persuadé de battre le combattant tricolore, Cannonier fait preuve d’une confiance sans faille, bien que les bookmakers voient l’Américain perdre ce choc. « J’aime les main event, nous recevons de l’argent pour ça, alors je ne suis pas contre ces 25 000 dollars supplémentaires pour deux rounds de plus. Je ne peux pas en dire autant de mon adversaire. Il a l’air d’avoir ralenti et d’être fatigué pendant les combats. Mon cardio est le roi, je vais l’emmener en eaux profondes. Je vais lui mettre la pression du début à la fin, il va avoir l’air mal à l’aise, il va se sentir mal à l’aise et il va se battre pour sa vie. C’est ce qui va se passer. Nous allons voir à quel point il est un Daghestanais lorsqu’il vise ces hanches et qu’il voit ces bombes arriver vers lui. J’ai l’intention de lui en mettre plein la vue. Ce sera un combat physique, pas un combat de kickboxing, mais un combat de MMA physique. Si je l’attrape, nous verrons à quel point il est fort par rapport à ‘The Killa Gorilla’ . » a déclaré Cannonier.

Cannonier vise toujours la ceinture