MMA - UFC : Avant le combat le plus important de sa carrière, Imavov prévient Cannonier

Ce week-end, les fans de MMA français vont se régaler. Lors de l’UFC Louisville, dans la nuit de samedi à dimanche, deux combattants tricolores vont monter dans la cage. Taylor Lapilus affrontera Cody Stamann dans un combat poids coqs mais surtout, Nassourdine Imavov défiera le très expérimenté Jared Cannonier en main event, chez les poids moyens. Avant le choc le plus important de sa carrière, le Tricolore s’est exprimé.

Nassourdine Imavov peut rejoindre le top 5 middleweight de l’UFC pour la première fois de sa carrière ce week-end. En effet, The Sniper affronte son tout premier top 5, en la personne de Jared Cannonier. Ce dernier a déjà combattu pour la ceinture il y a deux ans mais s’était incliné à la décision face à Israel Adesanya. Il n’en reste pas moins un excellent combattant, sans doute un peu affaibli par l’âge et l’inactivité. À 40 ans, Cannonier n’a plus combattu depuis le 17 juin 2023. C’était face Marvin Vettori. Et alors qu’il devait prendre Khamzat Chimaev en short notice plus tard dans l’année, Tha Killa Gorilla s’est blessé au ligament croisé antérieur.

« Le respect, on va le mettre de côté »

Pour ces raisons, Nassourdine Imavov est légèrement favori selon les bookmakers. Par ailleurs, le Daghestanais d’origine est prêt a prouver qu’il a enfin sa place parmi les cinq meilleurs combattants de sa division : « Combattre face à lui est un grand accomplissement pour moi mais on reste focus, c’est que le début. Le respect, le jour J, on va le mettre de côté. On va faire une grosse guerre ensuite on se prendra dans les bras après le combat. » a déclaré le Sniper via RMC Sport avant de poursuivre.

Cannonier sous-estime Imavov ?