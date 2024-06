De YouTuber à champion à la WWE, l’influenceur star Logan Paul crée la surprise dans le catch !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 29 ans, Logan Paul a connu une ascension fulgurante et inédite au sein de la WWE, l’organisation reine du catch dans le monde. L’influenceur révélé sur YouTube et suivi par plusieurs dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux s’est imposé comme l’un des talents les plus divertissants et a rapidement surpris les fans par ses qualités sur le ring.

Si le catch a pris l’habitude d’accueillir des célébrités au cours des années (Donald Trump, Tyson Fury, Floyd Mayweather, Mr.T, Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, etc.), rares sont celles qui ont voulu s’inscrire dans la durée dans la discipline tout en réussissant à séduire les fans. Logan Paul semble remplir ces deux critères. Révélé sur YouTube , l’influenceur américain de 29 ans aux multiples casquettes a fait ses débuts à la WWE en 2021, apparaissant à WrestleMania 37. Première étape d’une reconversion concluante pour un talent qui n’en finit plus de surprendre.

Logan Paul a répondu présent dès sa première

Dès son premier match officiel en avril 2022 pour WrestleMania 38, faisant équipe avec The Miz contre Rey Mysterio et son fils Dominik, Logan Paul surprend par son agilité et sa tonicité du haut de ses 27 ans, loin d’être impressionné par les quelque 77.000 spectateurs présents à l’AT&T Stadium. Three Amigos et autres Frog Splash au programme, la star des réseaux sociaux fait rapidement oublier son statut d’invité par son éventail de prises et s’amuse de son rôle de heel (mal-aimé du public) malgré la difficulté de l’exercice. « Cette surface est dure, elle ne rebondit pas, ce n'est pas un trampoline. C'est du contreplaqué. C'est du bois , rappelait Logan Paul après cette première, une manière de faire taire les critiques sur une discipline sujette aux moqueries. Alors tout le monde se dit : "Le catch est faux". Fermez-la, ça fait mal. J'ai mal. Le côté gauche de mon corps me tue en ce moment. Ce sont de vraies claques, et elles font mal. Vous ne pouvez pas, même à l'entraînement, faire ces mouvements parce que vous allez compromettre votre corps avant le match. »

Logan Paul's WWE debut was a memorable onepic.twitter.com/5rS0552J7o — Dexerto (@Dexerto) April 4, 2022

Logan Paul remonte sur le ring quelques mois plus tard, à SummerSlam face au Miz, et enchaîne à la fin de l’année 2022 avec un choc contre Roman Reigns en Arabie saoudite où les deux ceintures mondiales de la WWE sont remises en jeu pour son troisième match de catch. Une scène deviendra virale, lorsque le YouTuber exécute un Frog Splash depuis la troisième corde sur le champion se tenant sur une table à l’extérieur, le tout en filmant l’action avec son smartphone. Un résumé du style Logan Paul, avide de moments spectaculaires au risque de mettre son corps au péril comme en ce soir de novembre à Riyad, où il termina le combat face à Roman Reigns avec une blessure au ligament collatéral tibial ainsi qu'au ménisque.

The angle from Logan Paul’s phone when he delivered the frog splash onto Roman Reigns.Incredible. pic.twitter.com/yh6UoHGhXI — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 5, 2022

L’influenceur enchaîne les moments viraux

Un sens du spectacle qui n’échappe pas au public, contraint de respecter à minima une personne qui clive depuis son explosion sur internet. « Je déteste le fait qu'il soit si bon dans ce domaine », commente notamment un fan sur le site communautaire Reddit en réaction aux débuts de l’influenceur. « Je n’avais pas imaginé qu'il s'en sortirait aussi vite, je pense que personne ne l’avait vu , résumait dernièrement le vétéran D-Von Dudley dans l'émission Gabby AF. Je pense qu'ils l'ont probablement considéré comme un gars qui a dit 'je peux le faire' et qui était loin d'être aussi bon qu'il l'est. Logan Paul est extrêmement bon et je lui tire mon chapeau parce que vous ne pouvez pas simplement vous réveiller et décider de faire ça d'un coup, ça devient naturel. »

Les matches se suivent pour Logan Paul, perfectionnant son style au fil de ses apparitions et répondant aux attentes toujours plus grandes. Au Royal Rumble 2023, c’est avec Ricochet que Logan Paul épate lorsque les deux hommes se percutent dans les airs, nouvelle action devenue virale qui poussera la WWE à proposer d'autres séquences entre eux, à Money in the Bank au milieu d’échelles puis à SummerSlam.

LOGAN PAUL AND RICOCHET. HOLY SHIT! #WWE #RoyalRumble pic.twitter.com/pHNTfaeSd1 — NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) January 29, 2023

Should have called an audible here and not gone through with this one since the set up was not quite right IMOA scary landing to a spot that could have gone extremely wrong if luck hadn't been on Logan Paul's side (Ricochet did a great job trying to protect him though)#MITB pic.twitter.com/GRBInb16Hr — Alyssa 🩵 (@butwhyalyssa) July 2, 2023

Ricochet vs Logan Paul was such a banger. @KingRicochet @LoganPaul pic.twitter.com/ycPxLIfMDZ — #WeWantCody (@WeWantCody_) April 25, 2024

Pour son deuxième WrestleMania, Logan Paul fait le show avant même de poser les pieds sur le ring, débarquant pour son match contre Seth Rollins depuis les airs avec une tyrolienne, contre l’avis initial de la WWE pour des questions de coût et évidemment de sécurité. La proposition de la star de couvrir les frais d’assurance finira par convaincre l’organisation reine du catch.

Logan Paul makes his special #WrestleMania entrance! pic.twitter.com/ET58Dbf2Vy — WrestlePurists (@WrestlePurists) April 2, 2023

Champion dès son huitième match !

Le 4 novembre 2023, pour son huitième combat à la WWE, l’homme aux 27 millions de followers sur Instagram remporte le premier titre de sa carrière en devenant champion des États-Unis grâce à sa victoire contre le mythique Rey Mysterio. Le sang froid de Logan Paul sera mis à rude épreuve sur une action qui aurait pu prendre un tournant dramatique quand son adversaire réalise un saut un arrière et n’est pas loin de retomber directement sur la tête.

Logan Paul saved Rey Mysterio’s neck‼️🥊😳 pic.twitter.com/Kr2UKWBD3b — IFN (@IfnBoxing) November 4, 2023

Le professionnalisme de Logan Paul ne fait alors aucun doute sur le moment, de même que sa modestie en analysant l’action dans son podcast iMPAULSIVE . « Écoutez, je vais être franc parce que j'ai vu tous ces gros titres positifs. 'Logan sauve Rey Mysterio', la communauté mexicaine devient folle, elle me loue, dit que je suis une sorte de héros. Je me suis dit : 'Bon sang, on me reconnaît pour quelque chose de cool ? Je prends !'. Ensuite, j'ai regardé le passage, et en évaluant ma performance, je me suis dit que j'avais sauvé Rey Mysterio, mais que j'avais aussi failli tuer Rey Mysterio , estime Logan Paul. Je pense que j'étais trop en arrière pour le mouvement, et je pense qu'il n’a pas pris assez d’élan pour le mouvement. Nous avons tous les deux fait une erreur. Je devais l'attraper, je n'allais pas ne pas l'attraper. Sincèrement, même si j'aime les gros titres et que j'aime me faire mousser, je n'ai fait que mon travail. Mais j'accepte les éloges. Le plus dur, c'est que lorsque je l'ai attrapé, j'étais accroupi. J'ai les genoux fragiles, alors peut-être qu'ils auraient pu se casser . »

John Cena et Ric Flair sont conquis

S’il a su gagner le respect des fans, Logan Paul a également convaincu ses pairs et quelques-uns des plus grands noms du milieu. « Avec ce que tu es prêt à sacrifier en termes de santé et de bien-être avec les mouvements que tu fais, je peux dire que tu en as quelque chose à faire (du catch, NDLR), et cela signifie beaucoup , saluait l’ancien visage de la WWE John Cena face à Logan Paul dans son émission sur YouTube. Tu n'es pas là pour faire ce truc une seule fois. Tu es passé du statut d'invité spécial à celui de superstar à plein temps en l'espace de cinq minutes. C'est très rafraîchissant. Je pense que cela en dit long sur ta compréhension de ce que la WWE peut t’offrir et sur la façon dont la WWE a changé . » La légende Ric Flair va même plus loin auprès de Fox News : « Il est meilleur que probablement 70% des gars à plein temps ». Et le showman sait aussi redevenir businessman quand il le faut et séduire les hauts-dirigeants de la WWE, en témoigne le partenariat conclu entre les deux parties pour faire de "PRIME", l'entreprise de boissons énergisantes du champion des États-Unis, le partenaire des Premium Live Event (désignant les pay-per-view) de la compagnie avec un logo visible sur le ring.

This weekend, Logan Paul and KSI’s PRIME became the first partner to ever appear on the center of the WWE ring.The deal is for two years at an eight-figure cost, which marks the largest sponsorship in the WWE history.MORE » https://t.co/UcPEvOEY2W pic.twitter.com/v1FXE3Pgk8 — Front Office Sports (@FOS) March 11, 2024

Le plus dur reste à faire pour Logan Paul, durer, alors qu’il ne totalise que 13 combats à ce jour contre les plus grands noms de la WWE, le dernier en date étant Cody Rhodes, du côté de l’Arabie saoudite le 25 mai lors du show ‘King And Queen Of The Ring 2024'. Une rencontre de nouveau marquée par sa force de proposition avec la captation en direct de son saut vers l'extérieur par un drôle, sur une idée soumise à la WWE depuis un an.

The fact that Logan Paul was the one to pitch the 360° drone shot of his Frogsplash onto Cody Rhodes through the announce table at #WWEKingAndQueen makes the spot that much more special. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nPhgo8ePcI https://t.co/Ez9ZMkUf7L — PW Chronicle (@_PWChronicle) May 26, 2024