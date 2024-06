MMA - UFC : Conférence de presse annulée, Conor McGregor y est-il pour quelque chose ?

Florian Barré

Ce lundi devait se tenir une conférence de presse exceptionnelle à Dublin, ouverte au public, afin de promouvoir le main event de l’UFC 303 entre Conor McGregor et Michael Chandler. Pour une raison mystérieuse, l’évènement n’a finalement pas pu avoir lieu. Ainsi, le « Notorious » s’est expliqué sur son compte X à ce sujet, exprimant qu’il n’y était pour rien ainsi que son envie d’offrir « le meilleur spectacle de tous les temps » à ses fans.

Si le journaliste Ariel Helwani a rapidement confirmé que le combat du 29 juin prochain entre Conor McGregor et Michael Chandler ne serait pas touché, le report de la conférence de presse de ce lundi a malgré tout laissé planer le doute. En effet, les deux hommes devaient se rencontrer devant les fans irlandais à Dublin mais quelques heures seulement avant l'ouverture des portes, l'événement a été annulé. Face au silence inhabituel du Notorious , les observateurs se sont alors demandés si ce dernier avait quelque chose à voir là-dedans. Que nenni !

McGregor n’y est pour rien

Après qu'une brève déclaration ait été publiée par l’UFC, McGregor a finalement posté un message à son tour : « En consultation avec l'UFC, la conférence de presse d'aujourd'hui a été annulée en raison d'une série d'obstacles indépendants de notre volonté. Je m'excuse auprès de mes fans irlandais et des fans du monde entier pour la gêne occasionnée et j'apprécie toute votre passion et votre soutien. J'ai hâte de présenter le plus grand spectacle de tous les temps dans l'Octogone. » a-t-il écrit.

Un combat maintenu

Quoi qu’il en soit, le report de la conférence de presse n’aura vraisemblablement aucune incidence sur le combat prévu pour l’UFC 303. Helwani a d’ailleurs confié que Michael Chandler avait reçu la nouvelle ce dimanche, juste avant de s’envoler pour l’Irlande. Il a également affirmé que tous les fans ayant acheté des billets pour l'événement original pourront les réutiliser une fois que la nouvelle date sera officiellement annoncée.