MMA - UFC : Dana White tacle Islam Makhachev, le Russe répond

Très tôt dans la matinée de dimanche, Islam Makhachev a défendu sa ceinture lightweight pour la troisième fois avec brio. Face à Dustin Poirier, le Daghestanais s’est imposé dans le cinquième round par soumission et a prouvé au monde entier qu’il était l’un des tous meilleurs combattants actuels. Le meilleur ? Selon Dana White, patron de l’UFC, ce n’est pas encore le cas, tout simplement car Jon Jones est encore en activité.

Victorieux lors de l’UFC 302, Islam Makhachev a annoncé vouloir changer de catégorie, la division des poids légers n’étant devenue qu’une simple formalité pour lui. « Je veux me battre pour la deuxième ceinture. Je veux ressentir à nouveau cette énergie. Lorsque vous défendez votre ceinture, ce n'est plus la même sensation. J'en ai besoin d'une nouvelle ! C’est mon rêve . » S’il était amené à récupérer le titre chez les poids welters, le Russe conforterait à coup sûr sa place de numéro un du classement « Pound 4 Pound ».

Jon Jones, meilleur combattant du monde ?

Et s’il est l’actuel leader du classement qui prend en compte tous les combattants de l'UFC et détermine, en occultant la taille et le poids, lequel d'entre eux est le plus fort de tous, Makhachev n’est pas considéré comme tel par Dana White. Ce dernier s’est exprimé sur le sujet ce dimanche : « Dire qu'Islam est le p4p alors que Jon (Jones) se bat encore, c'est de la folie. Jon n'a jamais perdu de combat. Et si vous pensez à ce que signifie vraiment ‘pound for pound’, il est monté chez les poids lourds et a détruit le meilleur gars du monde (Ciryl Gane). […] Tu enfermes Jon Jones dans une pièce avec n’importe qui, ce sera toujours lui qui en ressortira. »

Makhachev réagit