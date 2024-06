MMA : Almeida veut affronter Gane à l’UFC Paris !

Florian Barré

La nuit dernière, Jailton Almeida a rayonné lors du 302e pay-per-view de l’UFC. Le Brésilien s’est imposé à Newark, dans le New Jersey, face à Alexander Romanov, grâce à une impressionnante soumission au premier round. Alors qu’il venait de subir une défaite face à Curtis Blaydes, « Malhadinho » s’est parfaitement repris et reste à flot dans le top 10 heavyweight. Désormais, il cible Ciryl Gane.

Le week-end dernier, Ciryl Gane annonçait à un fan sa présence lors de l’UFC Paris qui aura lieu fin septembre. Alors que l’on ne connaît pas encore son futur adversaire, ni s’il sera bel et bien présent dans la cage ce soir-là, on sait au moins que Jailton Almeida est motivé à l’idée d’affronter le Français chez lui. En effet, le Brésilien l’a annoncé il y a quelques heures, après sa victoire éclatante contre Alexander Romanov : « Ciryl Gane, j’arrive. T’as beau bien savoir bouger, t’es bon en grappling et en striking. Mais je vais te soumettre. Jon Jones a montré comment faire. Je vais te soumettre, ne t’en fais pas. »

MMA - UFC : Daniel Woirin tacle Benoît Saint-Denis sur leur séparation https://t.co/hdoEUfhGlM pic.twitter.com/zLi5vcpnKT — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Quelles options possibles pour Gane ?