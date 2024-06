Boxe : Alerte médicale, le prochain combat de Mike Tyson reporté !

Florian Barré

L’annonce est tombée ce vendredi. Le combat de boxe entre l'ancien champion des poids lourds Mike Tyson et l'influenceur Jake Paul a été reporté. Initialement prévu le 20 juillet sur Netflix, l’affrontement (très sérieux) entre les deux hommes est repoussé à une date ultérieure encore méconnue. La raison est simple : à 57 ans, « Iron Mike » connaîtrait quelques soucis de santé.

Mike Tyson doit prendre son mal en patience. Malgré sa détermination, il ne combattra pas tout de suite face à Jake Paul. La nouvelle intervient quelques jours après que celui-ci ait subi une alerte médicale dans un avion, identifiée plus tard comme une poussée d'ulcère. Alors que Tyson a tweeté qu'il se sentait à 100% malgré cet événement, on lui a conseillé de ne pas s’adonner à de trop gros efforts physiques. « Lors d'une consultation de suivi jeudi avec des professionnels de la santé au sujet de sa récente poussée d'ulcère, il a été recommandé à Mike Tyson de s'entraîner de manière minimale à légère au cours des prochaines semaines, puis de reprendre un entraînement complet sans aucune limitation » a déclaré Most Valuable Promotions dans un rapport.

Mike Tyson affirme ne pas s’être senti aussi bien depuis près de 30 ans

Tyson et Paul ont ainsi accepté de repousser le combat, qui doit être diffusé sur Netflix. Celui-ci devrait avoir lieu à la fin de l'année au stade AT&T d'Arlington, au Texas, avec une nouvelle date qui sera annoncée d'ici vendredi prochain. « Je tiens à remercier mes fans du monde entier pour leur soutien et leur compréhension pendant cette période. Malheureusement, en raison de ma poussée d'ulcère, mon médecin m'a conseillé d'alléger mon entraînement pendant quelques semaines pour me reposer et récupérer. Mon corps est en meilleure forme générale qu’il ne l’a été depuis les années 1990 et je reprendrai bientôt mon programme d’entraînement complet. » a déclaré Tyson.

« Je me sens tellement mal »