MMA - UFC : Benoît Saint-Denis officialise la fin de sa relation avec Daniel Woirin

Florian Barré

Cela faisait quelques jours que de nombreuses spéculations circulaient sur les réseaux sociaux au sujet de la collaboration entre Benoît Saint-Denis et son entraîneur Daniel Woirin. Les deux hommes sont ensemble depuis les débuts du « God of War » en MMA. De ce fait, voir la mention de Daniel Woirin être retirée du compte Instagram de BSD en a surpris plus d’un. Sur le plateau d’Antenne Réunion, le Nîmois a mis les choses au clair.

Battu par Dustin Poirier lors de son dernier combat à l’UFC, Benoît Saint-Denis était à un coup bien placé, à un étranglement, à une soumission, d’affronter Islam Makhachev pour la ceinture lightweight ce week-end lors du 302e pay-per-view de la promotion. Cette première défaite non controversée à l’UFC - il avait déjà perdu face Elizeu Zaleski dos Santos en 2021, sanctionné pour dopage ensuite - a fait mal à l’ancien membre des forces spéciales, au point de vouloir se séparer de son coach de toujours ?

Saint-Denis change de coachs

De passage à La Réunion ce jeudi, le God of War a mis les choses au clair concernant sa situation avec Daniel Woirin. Invité de l’émission Antenne Réunion , celui-ci a expliqué que la raison était purement géographique : « Ça fait très longtemps que je travaille avec Daniel, on a mis une pause à notre relation. Aujourd’hui, on reste tous les deux à des aventures indépendantes. Mais on est toujours dans le MMA avec le regard vers la performance. Je travaille avec mes coachs de mes débuts qui sont à Bayonne et je suis très content de travailler avec eux. »

BSD se prépare pour revenir à l’UFC Paris