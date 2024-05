MMA - UFC : Strickland répond à Imavov et explique pourquoi il ne voudra jamais combattre à Paris

Florian Barré

Sean Strickland est de retour ce week-end ! Pour la première fois depuis la perte de sa ceinture le 21 janvier dernier, l’Américain fera son apparition dans la cage de l’UFC. Ainsi, comme avant chaque combat, il a fait le tour des médias. Interrogé sur plusieurs sujets par RMC Sport, l’Américain a évoqué une éventuelle revanche contre Nassourdine Imavov et la raison pour laquelle il ne sera certainement pas présent à l’UFC Paris 3, même pour observer les combattants.

Si tous les yeux sont rivés sur le combat de gala entre Dustin Poirier et Islam Makhachev, un ancien champion fait également son retour dans la cage ce week-end lors de l’UFC 302. En effet, Sean Strickland affrontera Paulo Costa en co-main event et espère bien se repositionner pour la ceinture middleweight que Dricus du Plessis a récupéré en janvier. Et si il était amené à s’imposer dans la nuit de samedi à dimanche, Tarzan ne compte pas accepter la revanche réclamée par Nassourdine Imavov ensuite.

Strickland rembarre Imavov

En effet, le Français a invité l’Américain à un re-match en septembre : « Sean Strickland, je t’attends à l’UFC Paris. Si t’es pas un lâche, viens en terrain hostile. Let’s go ! » Ce à quoi Strickland a répondu : « Je vais te dire un truc. Tu peux être une femme, tu peux être énervé, mais je t’ai battu et je te battrai encore. Tu n’auras pas ta revanche. Bats des mecs moins bien classés. Profite de ta vie ‘French man’. »

