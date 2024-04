WrestleMania : Première historique à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de sa victoire contre Cody Rhodes et Seth Rollins avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson à ses côtés, Roman Reigns retrouve le public de WrestleMania XL ce dimanche pour un nouveau choc. Le champion incontesté de la WWE affronte Cody Rhodes dans le main event, de quoi le faire entrer un peu plus dans l’histoire.

Critiqué pour ses longues absences au cours de l’année, Roman Reigns donne de sa personne pour le quarantième anniversaire de WrestleMania. Samedi, le champion de la WWE faisait équipe avec son cousin Dwayne ‘The Rock’ Johnson, qui réalisait son retour sur un ring, pour affronter Cody Rhodes et Seth Rollins. Le week-end a parfaitement démarré pour la Bloodline , prenant un avantage en remportant ce choc qui clôturait la première soirée de WrestleMania XL. Ce dimanche (dès 1h du matin heure française), Roman Reigns retrouve le ring et Cody Rhodes pour défendre sa ceinture. Un match déjà historique.

🗣️ « Je suis toujours sous chimiothérapie orale »Sa santé inquiète, Roman Reigns nous a répondu après #WrestleMania C’est à lire dès maintenant sur @le10sport ⬇️📝https://t.co/95WLklo8kp pic.twitter.com/4KFJIOSu3C — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

Record pour Roman Reigns

Grâce à ses deux rencontres du week-end clôturant les shows, Roman Reigns s’empare d’un record prestigieux en devenant la star de la WWE totalisant le plus de main event à WrestleMania, affrontant Brock Lesnar (2015, 2018, 2022), Triple H (2016), l’Undertaker (2017), Edge et Daniel Bryan (2021), puis Cody Rhodes (2023) lors du dernier match de l'événement de l'année. Roman Reigns atteint ainsi la barre des neuf main event à WrestleMania, dépassant Hulk Hogan (8), Triple H (7), The Rock (6), John Cena, Shawn Michaels, The Undertaker et Brock Lesnar (5). Alors qu’il n’a que 38 ans, Roman Reigns pense déjà à la suite comme il nous l’a confié.

💥 Les entrées flamboyantes, les actions mémorables… Les meilleurs moments de la Nuit 1 de #WrestleMania sont à retrouver sur @le10sportEnjoy 🇺🇸⬇️https://t.co/RThUmO2fdY — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

« Je pense déjà à 10 »