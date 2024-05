Un accord secret révélé, c'est la panique à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été s'annonce encore très chaud à l'OM qui vient de conclure une saison très décevante, sans qualification européenne à la clé. Par conséquent, le mercato devrait une nouvelle fois être actif et plusieurs joueurs pourraient partir à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, qui disposerait d'une clause dans son contrat lui permettant de partir libre. Ce serait une énorme perte pour l'OM.

Malgré des débuts poussifs, Pierre-Emerick Aubameyang a bouclé la saison avec 30 buts toutes compétitions confondues. Mais cela n'a pas suffi à l'OM pour se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Par conséquent, des rumeurs de départs ont circulé pour l'attaquant gabonais qui possède le plus gros salaire de l'effectif. Eric Di Meco révèle même l'existence d'un accord qui pourrait précipiter le départ d'Aubameyang.

Aubameyang, un accord pour partir libre ?

« Tu imagines le message que tu envoies si tu te sépares d’Aubameyang. Parce qu’en plus, si tu le perds, tu le perds pour 0 (euro). Car il est venu pour 0, tu lui as fait un contrat pour que, justement, il ne parte pas en Arabie saoudite. D’après ce que j’ai compris, il y a un accord tacite pour que, s’il veut partir, tu es obligé de faire un effort, en ne demandant rien », assure l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Moi, ça m’inquiète»