Nouvel entraîneur à l’OM, Daniel Riolo a l’heureux élu !

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM est à la peine dans sa tâche alors que son président Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Face à la complexité du dossier, le journaliste Daniel Riolo a soumis une idée au président phocéen, un nom bien connu des supporters marseillais.

Quatrième de Ligue 1 avec le LOSC, Paulo Fonseca cédera-t-il aux sirènes marseillaises ? Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’entraîneur portugais est la priorité de Pablo Longoria pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM, un dossier complexe alors que d’autres clubs sont à l’affût et qu’une prolongation à Lille n’est pas exclue par le principal intéressé. « Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. Je ne sais pas ce qui va se passer », a confié Paulo Fonseca après le dernier match de son équipe contre Nice (2-2).

Mercato - OM : Gasset s’en va, une réunion au sommet est annoncée https://t.co/2bki03u18A pic.twitter.com/Es2XAiS1UW — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Habib Beye, Pourquoi pas? »

Alors que l’OM n’est pas plus avancé sur les autres pistes, Daniel Riolo estime que l’option Habib Beye est à prendre en considération du côté du club phocéen. « Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise , explique le journaliste de RMC dans l’ After Foot. Pourquoi pas? Il connaît l’environnement. Dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte et la communication aussi. Vu comme est construit l’effectif en ce moment, il sait bien que ça va être un grand chamboulement. Si c’est pour prendre un faux bon… »

« Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas apte »