Mercato : Il débarque au PSG et raconte son calvaire

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, Juan Bernat va débarquer au Parc des Princes cet été et faire donc son grand retour après une saison en prêt du côté du Benfica. Longtemps éloigné des terrains à cause d'une grosse blessure, le latéral gauche espagnol se confie sur ces derniers mois agités et a tenu à faire adieux aux supporters lusitaniens.

Certains l'avaient peut-être oublié, mais Juan Bernat (31 ans) va prochainement revenir au PSG ! Le latéral gauche espagnol était parti s'exiler en prêt au Benfica Lisbonne l'été dernier, mais cette expérience n'a pas du tout été concluante puisque Bernat a été victime d'une inflammation du pubis. Il n'a donc disputé que 7 matchs (toutes compétitions confondues) sous la tunique du club portugais au cours de cet exercice 2023-2024, et va donc retrouver le PSG où son contrat court jusqu'en 2025.

« Une saison très difficile »

Via un message diffusé sur son compte Instagram , Juan Bernat a tenu à faire ses adieux au Benfica : « Une saison très difficile pour moi s'achève. Une saison au cours de laquelle, après avoir essayé de ne pas passer sous le bistouri à cause de ma pubalgie, j'ai finalement dû le faire et cela m'a tenu à l'écart des terrains pendant toute l'année. Je suis très peiné de ne pas avoir pu faire ce que j'aime pendant longtemps et de ne pas avoir pu profiter davantage de ce grand club, mais le football est ainsi fait et il n'y a pas d'autre solution que de l'accepter et de continuer à travailler dur », indique le défenseur espagnol du PSG.

Bernat va mieux