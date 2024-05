Le PSG annonce une signature de «rêve»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans le grand bain cette saison par Luis Enrique, Senny Mayulu a impressionné pour ses débuts avec le PSG. C'est donc sans surprise, que le jeune joueurs formé à Paris a signé son premier contrat professionnel. Une annonce qui enchante Senny Mayulu qui réalise son rêve d'enfant et signant au PSG.

Comme à son habitude, Luis Enrique s'est appuyé sur des jeunes joueurs au PSG. Il a notamment lancé Senny Mayulu dans le grand bain. Le milieu de terrain de 18 ans a bénéficié d'un temps de jeu important. Et c'est donc sans surprise qu'il a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il ne cache pas sa joie.

Mayulu signe son premier contrat pro au PSG

« C'est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, mon club de cœur. C'est un rêve d’enfant. J'ai travaillé dur pour qu’il se réalise. C'est un immense bonheur pour moi et pour toute ma famille », a déclaré Senny Mayulu sur le site officiel du PSG. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s'est réjoui de la signature du jeune milieu de terrain.

«C'est un rêve d’enfant»