Tennis : Nadal battu, il fait ses adieux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a gravi monts et merveilles pour devenir la référence ultime sur terre battue. Le Majorquin a gagné 22 Grands Chelems au total et il pourrait bien ranger les raquettes très prochainement. Pour son retour à Barcelone, il a réussi à regagner un match face à Flavio Cobolli mais au deuxième tour contre Alex de Minaur, l'opposition était trop forte. Surtout, il en a profité pour faire ses adieux au tournoi catalan...

De retour à la compétition pour la première fois depuis Brisbane début janvier, Rafael Nadal n'a pas pu aller plus loin que le deuxième tour à Barcelone sur les terres de ses 12 succès dans cet ATP 500. Le champion espagnol a été dominé en deux sets par Alex de Minaur (7/5 6/1) assez facilement après le premier set et le bilan alterne forcément entre le positif et le négatif.

Pas encore dans le rythme

Après sa défaite, Rafael Nadal s'est exprimé pour se confier par rapport à ses derniers souvenirs sur le circuit à Barcelone. Il faut dire que sa sortie du court mercredi ressemblait beaucoup à des adieux à son public catalan. L'Espagnol a été dominé comme assez rarement il l'a été sur cette surface mais c'est tout à fait normal quand on tient des conditions. « J’ai joué avec le frein à main. J’ai dit à mon équipe que je ne pouvais pas rester sur la piste plus de deux heures et demie à haute intensité » révèle-t-il.



Un match positif

Même si le deuxième set a été compliqué, Rafael Nadal peut repartir de Barcelone avec de bonnes indications. Le Majorquin a eu du mal à être efficace au service et en attaque, c'est vrai, mais son fond de jeu est là et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il domine un joueur aux portes du top 10 (11ème) si tôt. Logiquement, il est censé jouer à Madrid et à Rome ensuite avant de s'envoler pour Roland-Garros.

Dernier combat à Roland-Garros ?

Même s'il n'y a encore rien d'officiel, les déclarations de Rafael Nadal après sa défaite à Barcelone ressemblent fortement à des adieux qui arrivent prochainement. Mais l'Espagnol semble prêt à disputer un dernier combat avant de ranger ses raquettes et l'édition 2024 de Roland-Garros pourrait être légendaire. En tout cas, il est sur la bonne voie car pour la première fois depuis longtemps, il a quitté un tournoi sans blessure. La saison sur terre battue est encore longue.