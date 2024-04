Tennis : Nadal annonce la fin !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battu par Alex De Minaur, Rafael Nadal a fait ses adieux au tournoi de Barcelone. Vainqueur à douze reprises de ce tournoi, le joueur espagnol a laissé entendre qu'il avait disputé son ultime match sur ce site. A 37 ans, l'ancien numéro un mondial pourrait, possiblement, disputer Roland-Garros et les Jeux Olympiques de Paris avant de tirer un trait sur sa carrière.

Rafael Nadal revient de loin. Miné par les blessures, le joueur espagnol a pensé à dire stop. Mais son amour pour ce sport, sa rage de vaincre l'ont empêché de prendre cette décision. Forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo en raison d'une blessure aux abdominaux, l'ancien numéro un mondial a fait son retour chez lui, à Barcelone. Vainqueur de son premier tour, Nadal n'a rien pu faire face à Alex De Minaur (7/5 6/1). Trop juste sur le plan physique, le taureau de Manacor espère désormais enchaîner afin de retrouver le rythme et arriver à 100% à Paris.

Nadal fait ses adieux à Barcelone

En conférence de presse, Nadal a, par contre, confirmé qu'il ne disputera plus ce tournoi de Barcelone. « En fin de compte, comme vous le savez, je suis quelqu’un d’assez stable émotionnellement, j’essaie toujours d’analyser les choses correctement. Vous savez tous combien il était important de jouer ici, où les meilleurs joueurs s’affrontent. C’est l’un des tournois qui a le plus d’histoire et l’un des rares à se jouer dans un club. Un lieu qui vit même lorsque le tournoi est terminé. J’ai vécu de très beaux moments, j’ai toujours aimé jouer ici, gagner 12 fois était inimaginable pour moi. Je remercie le club, toutes les personnes qui m’ont accueilli ici et qui m’ont fait ressentir ce que j’ai ressenti » a-t-il confié.

