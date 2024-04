Tennis : Ancien coach de Djokovic, il désigne son principal rival

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, Novak Djokovic n'a toujours pas remporté le moindre trophée en 2024. Le Serbe n'a évidemment pas pour habitude de démarrer une saison de telle manière et il faut dire qu'il a très peu joué. Toujours numéro 1 mondial, il a retrouvé des couleurs à Monte-Carlo même si son niveau de jeu a beaucoup fait parler et il n'est pas encore redevenu l'homme dominateur qu'il a l'habitude d'être. Il laisse plutôt cette place à un autre joueur en ce moment que son ancien coach Marian Vajda a désigné.

Véritable pilier de la carrière du Serbe, Marian Vajda a accompagné son poulain jusqu'en 2018. L'ancien joueur slovaque a mené Novak Djokovic vers les sommets et ce dernier lui doit beaucoup. Récemment interrogé après les événements autour de Goran Ivanisevic, il a donné son avis sur la situation actuelle de son ancien joueur d'un point de vue sportif. Entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner notamment, il a fait son choix.

Djokovic retrouve le rythme

Eliminé prématurément à Indian Wells, Novak Djokovic a déclaré forfait à Miami et a débarqué à Monte-Carlo avec un nouvel entourage. Le Serbe s'est beaucoup entraîné et ses efforts ont déjà payé puisqu'il a atteint les demi-finales. Malgré son niveau de jeu un peu inquiétant, au même titre que son état de forme, cette semaine sur le Rocher est très positive et dans les prochaines semaines, il pourrait revenir au sommet et gagner les grands titres.

Tennis : La grande annonce de Nadal ! https://t.co/vSlpnPmX44 pic.twitter.com/nAbHdX7IZM — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Sinner impressionne

Même si Jannik Sinner a engrangé les victoires ces derniers mois, certains observateurs ne le voyaient pas forcément au-dessus dans sa comparaison avec Carlos Alcaraz. L'Italien est pourtant largement en tête en 2024 et c'est en toute logique que Marian Vajda le désigne comme principal adversaire de Novak Djokovic. « Je dirais Jannik Sinner. L’année dernière, il a joué un tennis vraiment impressionnant et il continue à s’améliorer, à maintenir un niveau élevé. Je pense qu’il est clairement le favori pour devenir numéro 1 mondial. Je trouve également Alcaraz très fort, mais Sinner est sans aucun doute le plus déterminé à atteindre le sommet en ce moment » déclare le Slovaque pour Ubitennis .

Djokovic au combat

Malgré ce début de saison 2024 un peu inédit pour lui, Novak Djokovic a prouvé que cette sortie à Monte-Carlo lui permettra sans doute de jouer les premiers rôles à Roland-Garros. Sur terre battue, le Serbe a peut-être un peu plus la main sur ses adversaires puisque Jannik Sinner en l'occurrence est moins à l'aise. Le prochain rendez-vous à Madrid devrait nous en apprendre davantage.