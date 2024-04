Tennis : Nadal calme tout le monde après son grand retour

Benjamin Labrousse

Ce mardi, Rafael Nadal a effectué son grand retour en compétition officielle avec une victoire en deux sets au 1er tour de l’ATP 500 de Barcelone. S’il est attendu au tournant à quelques semaines désormais du début de Roland-Garros, l’Espagnol a vite tenu à tempérer les attentes autour de son niveau.

Le « Roi » Rafa est de retour. A 37 ans, Rafael Nadal va tenter un retour en grâce quasiment jamais vu. Auteur de trois matchs officiels en 2024, le « Taureau de Manacor » était de retour ce mardi après-midi sur les courts de Barcelone. Un tournoi que le Majorquin connaît très bien. Attendu au tournant, Nadal pourrait clairement performer en Catalogne selon Stefanos Tsitsipas.

Tennis : Il prend une raclée par Nadal et se confie ! https://t.co/l1zsJnDwwK pic.twitter.com/FEecaVn2KM — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

« Je ne serais pas surpris de le voir en finale à Barcelone »

« Je dirais que Rafa, même s’il n’a pas du tout joué, ou si c’est son premier tournoi, on sait ce dont il est capable et combien il sait s’adapter à la surface qui est sa favorite, la terre battue. Je ne serais pas surpris de le voir en finale à Barcelone, il l’a déjà fait encore et encore pendant des années. Il a cet esprit de compétition et cette motivation quand il s’y met qui peuvent être perçus comme inarrêtables. Sur le court, les sensations sont différentes parce qu’on reçoit sa balle. Quand on regarde le match, ce n’est que visuel, mais contre lui, je connais toutes les autres sensations. Il est le défi ultime sur terre battue » , lâchait ainsi le Grec.

Nadal ne veut pas tout donner physiquement