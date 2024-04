Tennis : Nadal confirme sa participation, il fait une grosse prédiction

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la grande interrogation du moment sur le circuit ATP. Rafael Nadal est présent dans le tableau de l'ATP 500 de Barcelone et à 24 heures de son entrée en lice prévue face à l'Italien Flavio Cobolli, il a toujours prévu de jouer. Le Majorquin devrait donc faire son grand retour à la compétition pour la première fois depuis le tournoi de Brisbane début janvier, lui qui jongle entre les blessures. Gêné aux abdominaux, il avait dû déclarer forfait pour tous les tournois mais l'espoir renaît.

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal s'apprête peut-être à disputer les derniers échanges de sa carrière. Le Majorquin doit encore prendre la parole avant Roland-Garros pour partager ce qu'il a prévu pour la fin de sa carrière. Beaucoup l'imaginent terminer en proposant un vrai combat et certains avaient peur de le voir abandonner cette idée à cause des douleurs trop importantes dans son corps. Malgré tout, son retour à Barcelone suscite énormément d'optimisme...

Nadal en piste mardi

Présent à Barcelone pour prendre ses marques depuis mercredi dernier, Rafael Nadal semble plutôt satisfait de ses dernières séances d'entraînement et on peut le comprendre. En effet le Majorquin a par exemple réussi à gagner un set face à Andrey Rublev de belle manière (6/1) et son retour est attendu de pied ferme. L'organisation du tournoi a déjà annoncé que son retour se fera mardi à partir de 16 heures face au jeune Cobolli qui va découvrir la légende espagnole.

Retour en fanfare à Barcelone ?

Absent de la saison 2023 dans son intégralité, Rafael Nadal va faire ses premiers pas sur terre battue depuis qu'il a gagné son dernier titre à Roland-Garros en 2022. Le Majorquin ne sait pas trop quoi viser mais une chose est sûre, cet optimisme a gagné des rangs chez ses adversaires. « Qu'il n'ait pas joué du tout ou que ce soit son premier tournoi, nous savons tous de quoi Rafa est capable et avec quelle rapidité il peut s'adapter à l'une de ses surfaces préférées. Je ne serais pas surpris si nous voyons Rafa se qualifier pour la finale de Barcelone, car c'est quelque chose qu'il fait encore et encore depuis des années et des années » a déclaré Stéfanos Tsitsipas. C'est dire si le défi qui l'attend est important.

Un au revoir ?

La participation de Rafael Nadal à Barcelone quelques jours seulement après son forfait à Monte-Carlo suscite un peu d'interrogations. En effet, certains imaginent que le Majorquin vient dire au revoir à un tournoi qui a beaucoup compté dans sa carrière et où il a quasiment toujours gagné. Avec 12 trophées et un court central qui porte son nom, il paraît normal de s'y rendre et on ne peut qu'espérer qu'il ne s'agisse pas d'un adieu.